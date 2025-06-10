Челябинский дизайнер одежды рассказала о модных тенденциях лета 2025

Модницам Челябинской области рекомендуют летом 2025 года выбирать одежду цвета сливочного масла, ассиметричного кроя и с кружевом. О тенденциях в мире моды в блиц-интервью рассказала URA.RU основательница челябинского брэнда «Only Ю» Юлия Безрукова.
Каковы общие тенденции в мире моды на лето 2025 года?
В моде женственность, сексуальность с интеллектуальной подачей, открытость и смелые решения. Главным цветом этого лета я бы назвала цвет сливочного масла. Не сдают своих позиций и другие пастельные оттенки.
Что должно быть в гардеробе каждой модницы уже сегодня?
Этим летом я бы советовала обратить внимание на изделия из легких, летящих, прозрачных тканей, изделия из из кружева (кружевные юбки, платья, изделия, декорированные кружевом). На пике моды — одежда из сжатой ткани, сетчатые ткани (преимущественно для пляжного отдыха, а также в качестве второго слоя), а также изделия с различными рюшами-воланами.
Какой образ будет актуальным?
Особо актуальными становятся асимметричные изделия (будь то платья-юбки-блузки) , изделия в стиле «бохо», изделия О-силуэта (например, брюки » Аладдины», которые становятся must-have всех модниц), блузы и платья с объемными рукавами (рукава-фонарики, рукава-баллоны). В моде длина от супер мини до длины макси.
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