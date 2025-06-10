Мобильные пункты обогрева для бездомных создадут в Челябинске

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Пилотный проект для бездомных, возможно, запустят в Челябинске уже в этом году
Пилотный проект для бездомных, возможно, запустят в Челябинске уже в этом году Фото:

В Челябинске в этом году могут появиться мобильные пункты обогрева для бездомных, где они смогут согреться, получить горячее питание и другую помощь. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. 

«Одну из глобальных проблем — необходимость работы в холодное время года мобильного пункта обогрева для бездомных, обсудили сегодня с уполномоченными органами, итогом стало единодушное мнение коллег о поддержке нашей инициативы. Надеюсь, уже в этом году нам удастся запустить пилотный проект [в Челябинске]», — написала Сударенко в своем telegram-канале. 

В пунктах люди смогут согреться, получить горячее питание, а также другую необходимую помощь. Проблема особенно актуальна для Челябинска — в городе осталось одно социальное учреждение для лиц без определенного места жительства. Оно рассчитано на сто мест, которые практически всегда заняты. «Вот и получается, что людям, которым некуда пойти, а таких у нас только по официальной статистике несколько тысяч, ничего не остается, как ночевать на теплотрассах. Многие из них вследствие обморожения и ожогов теряют конечности, что практически до ноля снижает шансы на социализацию», — пояснила Сударенко. 

Мобильные пункты помогут взять под контроль ситуацию с бездомностью и преступностью,. Подобная практика уже реализуется в других регионах. В Санкт-Петербурге, например, бездомным в каждом районе есть куда прийти, чтобы согреться и поесть. 

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В Челябинске в этом году могут появиться мобильные пункты обогрева для бездомных, где они смогут согреться, получить горячее питание и другую помощь. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.  «Одну из глобальных проблем — необходимость работы в холодное время года мобильного пункта обогрева для бездомных, обсудили сегодня с уполномоченными органами, итогом стало единодушное мнение коллег о поддержке нашей инициативы. Надеюсь, уже в этом году нам удастся запустить пилотный проект [в Челябинске]», — написала Сударенко в своем telegram-канале.  В пунктах люди смогут согреться, получить горячее питание, а также другую необходимую помощь. Проблема особенно актуальна для Челябинска — в городе осталось одно социальное учреждение для лиц без определенного места жительства. Оно рассчитано на сто мест, которые практически всегда заняты. «Вот и получается, что людям, которым некуда пойти, а таких у нас только по официальной статистике несколько тысяч, ничего не остается, как ночевать на теплотрассах. Многие из них вследствие обморожения и ожогов теряют конечности, что практически до ноля снижает шансы на социализацию», — пояснила Сударенко.  Мобильные пункты помогут взять под контроль ситуацию с бездомностью и преступностью,. Подобная практика уже реализуется в других регионах. В Санкт-Петербурге, например, бездомным в каждом районе есть куда прийти, чтобы согреться и поесть. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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