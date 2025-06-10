Студентка УрФУ хотела получить диплом, а нарвалась на кредит

Мошенники вытянули из студентки УрФУ данные аккаунта на «Госуслугах»

10 июня 2025 в 17:03 Размер текста - 17 +

Мошенники взломали аккаунт Виктории (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге студентка второго курса магистратуры факультета журналистики УрФУ Виктория стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники, представившись сотрудниками учебного центра университета, убедили девушку перейти на фишинговый сайт, где получили доступ к ее аккаунту на портале «Госуслуги». О произошедшем пострадавшая рассказала корреспонденту URA.RU. По словам Виктории, ей позвонил человек, который представился сотрудником учебного центра УрФУ. «Он сообщил о необходимости срочно зарегистрироваться на якобы общероссийском сайте выдачи дипломов, ссылаясь на новый закон о цифровых услугах. Мошенник убедил меня авторизоваться на поддельном ресурсе через „Госуслуги“, после чего получил доступ к моим персональным данным», — посетовала девушка. После получения доступа к аккаунту Виктории на «Госуслугах» мошенники попытались оформить на ее имя микрозаймы и автокредит. Девушка оперативно установила запрет на получение автокредита, однако сообщения о попытках оформления займов продолжают поступать. Кроме того, Виктории стали звонить неизвестные, представляясь операторами «Госуслуг». «Мне удалось восстановить доступ к „Госуслугам“ через систему банка, однако пароли на портале продолжают меняться. Из-за этого я не могу подать официальное обращение или подтвердить личность на сайте. В настоящее время я пытаюсь связаться с поддержкой портала по почте и телефону», — поделилась екатеринбурженка. Потерпевшая обратилась в отдел полиции №4, где подала соответствующее заявление. В распоряжении агентства находятся подтверждающие это документы. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил редакции факт произошедшего инцидента. Он также воспользовался случаем, чтобы обратиться к руководителям всех крупных организаций и предприятий, включая учреждения образования и здравоохранения, с рекомендацией обратиться в территориальные отделы полиции с целью организации встреч с трудовыми коллективами. По словам Горелых, во время таких встреч специалисты смогут профессионально разъяснить сотрудникам методы и приемы, которые используют мошенники для обмана граждан различных возрастных категорий — как молодых людей, так и пожилых. «К большому сожалению, когда представители МВД обращаются к общественности с предложением собрать большие группы людей для проведения разъяснительной работы о том, 'как не стать жертвой мошенников' и УрФУ в данном случае не исключение, далеко не всегда соглашаются организовать такие встречи, ссылаясь на то, что наши люди и без того просвещены, опытны и в капкан аферистов не попадут. А итог — как в вышеописанной истории. Вдумайтесь, насколько серьезная проблема. Только за пять месяцев текущего года свердловчане 'пожертвовали' жуликам 1 миллиард 539 миллионов 390 тысяч рублей. И чтобы эта сумма не приумножилась и кривая такого рода преступлений не росла в геометрической прогрессии, что называется, должны бить тревогу не только органы полиции, а абсолютно все субъекты профилактики», — отметил полковник Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге студентка второго курса магистратуры факультета журналистики УрФУ Виктория стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники, представившись сотрудниками учебного центра университета, убедили девушку перейти на фишинговый сайт, где получили доступ к ее аккаунту на портале «Госуслуги». О произошедшем пострадавшая рассказала корреспонденту URA.RU. По словам Виктории, ей позвонил человек, который представился сотрудником учебного центра УрФУ. «Он сообщил о необходимости срочно зарегистрироваться на якобы общероссийском сайте выдачи дипломов, ссылаясь на новый закон о цифровых услугах. Мошенник убедил меня авторизоваться на поддельном ресурсе через „Госуслуги“, после чего получил доступ к моим персональным данным», — посетовала девушка. После получения доступа к аккаунту Виктории на «Госуслугах» мошенники попытались оформить на ее имя микрозаймы и автокредит. Девушка оперативно установила запрет на получение автокредита, однако сообщения о попытках оформления займов продолжают поступать. Кроме того, Виктории стали звонить неизвестные, представляясь операторами «Госуслуг». «Мне удалось восстановить доступ к „Госуслугам“ через систему банка, однако пароли на портале продолжают меняться. Из-за этого я не могу подать официальное обращение или подтвердить личность на сайте. В настоящее время я пытаюсь связаться с поддержкой портала по почте и телефону», — поделилась екатеринбурженка. Потерпевшая обратилась в отдел полиции №4, где подала соответствующее заявление. В распоряжении агентства находятся подтверждающие это документы. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил редакции факт произошедшего инцидента. Он также воспользовался случаем, чтобы обратиться к руководителям всех крупных организаций и предприятий, включая учреждения образования и здравоохранения, с рекомендацией обратиться в территориальные отделы полиции с целью организации встреч с трудовыми коллективами. По словам Горелых, во время таких встреч специалисты смогут профессионально разъяснить сотрудникам методы и приемы, которые используют мошенники для обмана граждан различных возрастных категорий — как молодых людей, так и пожилых. «К большому сожалению, когда представители МВД обращаются к общественности с предложением собрать большие группы людей для проведения разъяснительной работы о том, 'как не стать жертвой мошенников' и УрФУ в данном случае не исключение, далеко не всегда соглашаются организовать такие встречи, ссылаясь на то, что наши люди и без того просвещены, опытны и в капкан аферистов не попадут. А итог — как в вышеописанной истории. Вдумайтесь, насколько серьезная проблема. Только за пять месяцев текущего года свердловчане 'пожертвовали' жуликам 1 миллиард 539 миллионов 390 тысяч рублей. И чтобы эта сумма не приумножилась и кривая такого рода преступлений не росла в геометрической прогрессии, что называется, должны бить тревогу не только органы полиции, а абсолютно все субъекты профилактики», — отметил полковник Горелых.