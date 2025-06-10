Семья известных челябинских бизнесменов построит 16-этажную высотку у Шершней. Фото

В Челябинске высотку у Шершней на АМЗ возведут к концу 2027 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщик возведет новую 16-этажную высотку в жилом комплексе
Застройщик возведет новую 16-этажную высотку в жилом комплексе Фото:

В Челябинске рядом с гипермаркетом «Лента» на улице Блюхера у Шершней застройщик возведет новую 16-этажную высотку в жилом комплексе. Девелопер проекта — компания «Симфония», учредителем которой является ООО «Строймеханизация», аффилированная с крупными челябинскими бизнесменами Вайнштейнами. Высотку построят к третьему кварталу 2027 года, сообщили на сайте о недвижимости.

«Многоквартирный 16-этажный дом на улице Днепропетровской, 28 построят в ЖК „Симфония“. В здании комфорт-класса на 505 квартир будет семь подъездов и 14 лифтов», — сообщается на сайте единой информационной системы (ЕИЖС).

Общая жилплощадь многоквартирного дома — 25 500 квадратных метров. Панельный дом будет сдаваться в чистовой отделке. Придомовую территорию планируется также благоустроить — там появится детская площадка, а также площадка для сбора мусора.

Семья челябинских олигархов Евгения и Сергея Вайнштейнов — одна из самых обеспеченных в городе. Согласно сервису СБИС, у фирмы «Строймеханизация», которой владеют Вайнштейны, 47 видов деятельности, основным из которых является строительство жилых и нежилых зданий.

16-этажное здание в ЖК «Симфония» построят к третьему кварталу 2027 года
16-этажное здание в ЖК «Симфония» построят к третьему кварталу 2027 года
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В Челябинске рядом с гипермаркетом «Лента» на улице Блюхера у Шершней застройщик возведет новую 16-этажную высотку в жилом комплексе. Девелопер проекта — компания «Симфония», учредителем которой является ООО «Строймеханизация», аффилированная с крупными челябинскими бизнесменами Вайнштейнами. Высотку построят к третьему кварталу 2027 года, сообщили на сайте о недвижимости. «Многоквартирный 16-этажный дом на улице Днепропетровской, 28 построят в ЖК „Симфония“. В здании комфорт-класса на 505 квартир будет семь подъездов и 14 лифтов», — сообщается на сайте единой информационной системы (ЕИЖС). Общая жилплощадь многоквартирного дома — 25 500 квадратных метров. Панельный дом будет сдаваться в чистовой отделке. Придомовую территорию планируется также благоустроить — там появится детская площадка, а также площадка для сбора мусора. Семья челябинских олигархов Евгения и Сергея Вайнштейнов — одна из самых обеспеченных в городе. Согласно сервису СБИС, у фирмы «Строймеханизация», которой владеют Вайнштейны, 47 видов деятельности, основным из которых является строительство жилых и нежилых зданий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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