В Челябинске рядом с гипермаркетом «Лента» на улице Блюхера у Шершней застройщик возведет новую 16-этажную высотку в жилом комплексе. Девелопер проекта — компания «Симфония», учредителем которой является ООО «Строймеханизация», аффилированная с крупными челябинскими бизнесменами Вайнштейнами. Высотку построят к третьему кварталу 2027 года, сообщили на сайте о недвижимости.
«Многоквартирный 16-этажный дом на улице Днепропетровской, 28 построят в ЖК „Симфония“. В здании комфорт-класса на 505 квартир будет семь подъездов и 14 лифтов», — сообщается на сайте единой информационной системы (ЕИЖС).
Общая жилплощадь многоквартирного дома — 25 500 квадратных метров. Панельный дом будет сдаваться в чистовой отделке. Придомовую территорию планируется также благоустроить — там появится детская площадка, а также площадка для сбора мусора.
Семья челябинских олигархов Евгения и Сергея Вайнштейнов — одна из самых обеспеченных в городе. Согласно сервису СБИС, у фирмы «Строймеханизация», которой владеют Вайнштейны, 47 видов деятельности, основным из которых является строительство жилых и нежилых зданий.
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