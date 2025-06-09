В ХМАО вдвое увеличилась площадь лесных пожаров за сутки

На территории ХМАО площадь лесных пожаров увеличилась за сутки вдвое — с 271,2 га до 571,9 га. Об этом сообщили в департаменте недропользования Югры.
«По состоянию на 09:00 10 июня на территории Югры проводятся работы по тушению четырех лесных пожаров на площади 571,9 га. В борьбе с возгораниями были задействованы 108 специалистов и 2 единицы техники», — рассказал замдиректора окружного депнедра Егор Збродов в telegram-канале «Югра Z Официально»
При этом, по данным на 09:00 9 июня, в регионе действовали пять лесных пожаров в Советском, Урайском и Самаровском лесничествах на общей площади, пройденной огнем, 271,2 га. В тушении было задействовано 80 работников Авиалесоохраны Югры и две единицы техники.
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