09 июня 2025

В ХМАО вдвое увеличилась площадь лесных пожаров за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре увеличилась площадь лесных пожаров
В Югре увеличилась площадь лесных пожаров Фото:

На территории ХМАО площадь лесных пожаров увеличилась за сутки вдвое — с 271,2 га до 571,9 га. Об этом сообщили в департаменте недропользования Югры.

«По состоянию на 09:00 10 июня на территории Югры проводятся работы по тушению четырех лесных пожаров на площади 571,9 га. В борьбе с возгораниями были задействованы 108 специалистов и 2 единицы техники», — рассказал замдиректора окружного депнедра Егор Збродов в telegram-канале «Югра Z Официально»

При этом, по данным на 09:00 9 июня, в регионе действовали пять лесных пожаров в Советском, Урайском и Самаровском лесничествах на общей площади, пройденной огнем, 271,2 га. В тушении было задействовано 80 работников Авиалесоохраны Югры и две единицы техники.

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На территории ХМАО площадь лесных пожаров увеличилась за сутки вдвое — с 271,2 га до 571,9 га. Об этом сообщили в департаменте недропользования Югры. «По состоянию на 09:00 10 июня на территории Югры проводятся работы по тушению четырех лесных пожаров на площади 571,9 га. В борьбе с возгораниями были задействованы 108 специалистов и 2 единицы техники», — рассказал замдиректора окружного депнедра Егор Збродов в telegram-канале «Югра Z Официально» При этом, по данным на 09:00 9 июня, в регионе действовали пять лесных пожаров в Советском, Урайском и Самаровском лесничествах на общей площади, пройденной огнем, 271,2 га. В тушении было задействовано 80 работников Авиалесоохраны Югры и две единицы техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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