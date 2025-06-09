09 июня 2025

Дмитрий Колдун впервые выступит с концертом в Сургуте

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Концерт Колдуна в Сургуте запланирован в октябре
Концерт Колдуна в Сургуте запланирован в октябре Фото:
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Селебрити едут на гастроли в ХМАО

Белорусский и российский певец Дмитрий Колдун впервые выступит с концертом в Сургуте. До этого исполнитель был в ХМАО всего лишь раз, в Нижневартовске. Информация о выступлении размещена на сайте сервиса продажи билетов.

«Проверенные временем хиты „Дай мне силу“, „Корабли“, „Царевна“, „Давай сыграем в любовь“, „Город больших огней“ неоднократно были отмечены престижными музыкальными наградами и премиями. Певец постоянно радует поклонников и новыми хитами. Сегодня они звучат в эфире музыкальных радиостанций», — говорится в афише.

Колдун обрел популярность, участвуя в российских музыкальных телепроектах. Например, в 2006 году он победил в «Фабрике звезд», а уже в 2007 году отправился на «Евровидение» представлять Беларусь. Затем исполнитель выступал в шоу «Две звезды» на Первом канале в паре с Натальей Рудовой.

Певец приезжал в Нижневартовск на закрытие фестиваля «Самотлорские ночи» в 2022 году — это был единственный раз, когда Колдун выступал в ХМАО на широкую публику. Осенью югорчан также ждут концерты Игоря Николаева, Татьяны Булановой и Линды. С гастролями в округ приедет и звезда шоубиза Валерия.

Ранее URA.RU рассказывало, что Баста решил дать дополнительный концерт в Сургуте. Выступления рэпера запланированы в октябре.

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Белорусский и российский певец Дмитрий Колдун впервые выступит с концертом в Сургуте. До этого исполнитель был в ХМАО всего лишь раз, в Нижневартовске. Информация о выступлении размещена на сайте сервиса продажи билетов. «Проверенные временем хиты „Дай мне силу“, „Корабли“, „Царевна“, „Давай сыграем в любовь“, „Город больших огней“ неоднократно были отмечены престижными музыкальными наградами и премиями. Певец постоянно радует поклонников и новыми хитами. Сегодня они звучат в эфире музыкальных радиостанций», — говорится в афише. Колдун обрел популярность, участвуя в российских музыкальных телепроектах. Например, в 2006 году он победил в «Фабрике звезд», а уже в 2007 году отправился на «Евровидение» представлять Беларусь. Затем исполнитель выступал в шоу «Две звезды» на Первом канале в паре с Натальей Рудовой. Певец приезжал в Нижневартовск на закрытие фестиваля «Самотлорские ночи» в 2022 году — это был единственный раз, когда Колдун выступал в ХМАО на широкую публику. Осенью югорчан также ждут концерты Игоря Николаева, Татьяны Булановой и Линды. С гастролями в округ приедет и звезда шоубиза Валерия. Ранее URA.RU рассказывало, что Баста решил дать дополнительный концерт в Сургуте. Выступления рэпера запланированы в октябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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