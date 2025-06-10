День памяти святой Константинопольской Феодосии 11 июня 2025: что можно и нельзя делать

Православные чтят святую Константинопольскую Феодосию 11 июня 2025
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
11 июня принято ходить в церковь
11 июня принято ходить в церковь Фото:

Во вторник, 11 июня 2025 года, православные христиане отмечают значимую дату церковного календаря — святой Константинопольской Феодосии, принявшей мученическую смерть за веру в VIII веке. URA.RU собрало главную информацию о ее жизни, чудесах и правилах этого церковного праздника. 

История жизни святой Феодосии

Феодосия родилась в VIII веке в Константинополе в знатной семье. Однако она рано осиротела и ее определили в монастырь. Повзрослев, она приняла решение посвятить свою жизнь служению Богу: раздала все свое имущество нуждающимся, а часть средств потратила на создание нескольких икон, которые впоследствии стали особо почитаемыми. После этого она приняла монашеский постриг.

С приходом к власти императора Льва III Исавра, придерживавшегося иконоборческой политики, было издано распоряжение уничтожить все иконы. Монахини встали на защиту иконы Спасителя, находившейся на протяжении четырех столетий на медных воротах Константинополя, в ходе чего случайно сбросили с лестницы воина, снимавшего образ. Об этом инциденте было доложено императору, который, разгневавшись, приказал казнить всех монахинь. Феодосия же была заключена под стражу. В течение недели ее ежедневно пытали и в результате перенесенных мучений она скончалась.

Чудеса святой Феодосии

Тело Константинопольской Феодосии с почестями было погребено в монастыре Диокритис. В 843 году святую канонизировали. В Константинополе в честь нее назвали храм, где происходили многочисленные чудеса. В начале 14 века там произошло исцеление глухонемого кузнеца. Имя преподобномученицы дали воротам в константинопольских стенах, выходящих к морю.  

О чем молятся мученице Феодосии

Перед иконой православные просят исцелить их от душевных и физических болезней. Также она помогает воздерживаться от беспорядочных плотских желаний, защищает от злых людей и клеветы.

Что можно делать 11 июня 2025

Этот день рекомендуется провести активно и насыщенно. Традиционно многие отправляются на рыбалку, рассчитывая на удачный улов. Кроме того, принято собираться вечерами в кругу семьи и друзей. Также в это время рекомендуется провести в доме генеральную уборку и выбросить лишние вещи, чтобы вынести из дома неудачу, одиночество и бедность. 

Что нельзя делать 11 июня 2025 

У иконы святой Феодоссии молятся за исцеление души
У иконы святой Феодоссии молятся за исцеление души
Фото:

В этот день не рекомендуется начинать новые проекты, так как они могут «провалиться». Рекомендуется отказаться от дальних поездок, поскольку в пути не исключены различные непредвиденные происшествия, включая кражи, аварии и травмы. Также в это время следует избегать конфликтов и ссор.

Не рекомендуется поддаваться унынию и грусти, чтобы не привлекать негативные события в свою жизнь. В этот день не желательно вступать в брак, так как могут появиться серьезные семейные трудности. 

Народные приметы на 11 июня 2025 года

  • Если рожь пошла в колос — жди обильного урожая грибов.
  • Если заметили скопление пауков — погода на следующий день будет солнечной.
  • Если ранним утром наблюдается туман — это признак хорошей погоды.
  • Если с черемухи капает сок — скоро начнется сильный дождь.
  • Если просыплете соль, надо потопать на этом месте, потом смести ее и унести как можно дальше от дома, а не выбрасывать в мусорное ведро. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во вторник, 11 июня 2025 года, православные христиане отмечают значимую дату церковного календаря — святой Константинопольской Феодосии, принявшей мученическую смерть за веру в VIII веке. URA.RU собрало главную информацию о ее жизни, чудесах и правилах этого церковного праздника.  История жизни святой Феодосии Феодосия родилась в VIII веке в Константинополе в знатной семье. Однако она рано осиротела и ее определили в монастырь. Повзрослев, она приняла решение посвятить свою жизнь служению Богу: раздала все свое имущество нуждающимся, а часть средств потратила на создание нескольких икон, которые впоследствии стали особо почитаемыми. После этого она приняла монашеский постриг. С приходом к власти императора Льва III Исавра, придерживавшегося иконоборческой политики, было издано распоряжение уничтожить все иконы. Монахини встали на защиту иконы Спасителя, находившейся на протяжении четырех столетий на медных воротах Константинополя, в ходе чего случайно сбросили с лестницы воина, снимавшего образ. Об этом инциденте было доложено императору, который, разгневавшись, приказал казнить всех монахинь. Феодосия же была заключена под стражу. В течение недели ее ежедневно пытали и в результате перенесенных мучений она скончалась. Чудеса святой Феодосии Тело Константинопольской Феодосии с почестями было погребено в монастыре Диокритис. В 843 году святую канонизировали. В Константинополе в честь нее назвали храм, где происходили многочисленные чудеса. В начале 14 века там произошло исцеление глухонемого кузнеца. Имя преподобномученицы дали воротам в константинопольских стенах, выходящих к морю.   О чем молятся мученице Феодосии Перед иконой православные просят исцелить их от душевных и физических болезней. Также она помогает воздерживаться от беспорядочных плотских желаний, защищает от злых людей и клеветы. Что можно делать 11 июня 2025 Этот день рекомендуется провести активно и насыщенно. Традиционно многие отправляются на рыбалку, рассчитывая на удачный улов. Кроме того, принято собираться вечерами в кругу семьи и друзей. Также в это время рекомендуется провести в доме генеральную уборку и выбросить лишние вещи, чтобы вынести из дома неудачу, одиночество и бедность.  Что нельзя делать 11 июня 2025  В этот день не рекомендуется начинать новые проекты, так как они могут «провалиться». Рекомендуется отказаться от дальних поездок, поскольку в пути не исключены различные непредвиденные происшествия, включая кражи, аварии и травмы. Также в это время следует избегать конфликтов и ссор. Не рекомендуется поддаваться унынию и грусти, чтобы не привлекать негативные события в свою жизнь. В этот день не желательно вступать в брак, так как могут появиться серьезные семейные трудности.  Народные приметы на 11 июня 2025 года
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...