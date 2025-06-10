День памяти святой Константинопольской Феодосии 11 июня 2025: что можно и нельзя делать

Во вторник, 11 июня 2025 года, православные христиане отмечают значимую дату церковного календаря — святой Константинопольской Феодосии, принявшей мученическую смерть за веру в VIII веке. URA.RU собрало главную информацию о ее жизни, чудесах и правилах этого церковного праздника.
История жизни святой Феодосии
Феодосия родилась в VIII веке в Константинополе в знатной семье. Однако она рано осиротела и ее определили в монастырь. Повзрослев, она приняла решение посвятить свою жизнь служению Богу: раздала все свое имущество нуждающимся, а часть средств потратила на создание нескольких икон, которые впоследствии стали особо почитаемыми. После этого она приняла монашеский постриг.
С приходом к власти императора Льва III Исавра, придерживавшегося иконоборческой политики, было издано распоряжение уничтожить все иконы. Монахини встали на защиту иконы Спасителя, находившейся на протяжении четырех столетий на медных воротах Константинополя, в ходе чего случайно сбросили с лестницы воина, снимавшего образ. Об этом инциденте было доложено императору, который, разгневавшись, приказал казнить всех монахинь. Феодосия же была заключена под стражу. В течение недели ее ежедневно пытали и в результате перенесенных мучений она скончалась.
Чудеса святой Феодосии
Тело Константинопольской Феодосии с почестями было погребено в монастыре Диокритис. В 843 году святую канонизировали. В Константинополе в честь нее назвали храм, где происходили многочисленные чудеса. В начале 14 века там произошло исцеление глухонемого кузнеца. Имя преподобномученицы дали воротам в константинопольских стенах, выходящих к морю.
О чем молятся мученице Феодосии
Перед иконой православные просят исцелить их от душевных и физических болезней. Также она помогает воздерживаться от беспорядочных плотских желаний, защищает от злых людей и клеветы.
Что можно делать 11 июня 2025
Этот день рекомендуется провести активно и насыщенно. Традиционно многие отправляются на рыбалку, рассчитывая на удачный улов. Кроме того, принято собираться вечерами в кругу семьи и друзей. Также в это время рекомендуется провести в доме генеральную уборку и выбросить лишние вещи, чтобы вынести из дома неудачу, одиночество и бедность.
Что нельзя делать 11 июня 2025
В этот день не рекомендуется начинать новые проекты, так как они могут «провалиться». Рекомендуется отказаться от дальних поездок, поскольку в пути не исключены различные непредвиденные происшествия, включая кражи, аварии и травмы. Также в это время следует избегать конфликтов и ссор.
Не рекомендуется поддаваться унынию и грусти, чтобы не привлекать негативные события в свою жизнь. В этот день не желательно вступать в брак, так как могут появиться серьезные семейные трудности.
Народные приметы на 11 июня 2025 года
- Если рожь пошла в колос — жди обильного урожая грибов.
- Если заметили скопление пауков — погода на следующий день будет солнечной.
- Если ранним утром наблюдается туман — это признак хорошей погоды.
- Если с черемухи капает сок — скоро начнется сильный дождь.
- Если просыплете соль, надо потопать на этом месте, потом смести ее и унести как можно дальше от дома, а не выбрасывать в мусорное ведро.
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