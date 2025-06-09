09 июня 2025

В ХМАО строительная компания задолжала работникам более 80 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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После вмешательства прокуратуры работники получили выплаты
После вмешательства прокуратуры работники получили выплаты Фото:

В Сургуте строительная компания «Стройиндустрия» задолжала сотрудникам заработную плату в размере свыше 80 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

«Установлено, что перед 655 работниками организации образовалась задолженность по зарплате за март — апрель 2025 года, а также по окончательному расчету при увольнении на общую сумму более 80 миллионов рублей. Прокурор города внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщило ведомство.

Руководитель организации признан виновным по статье 5.27 КоАП РФ — невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, ему назначено наказание в виде штрафа. После вмешательства прокуратуры работники получили выплаты в полном объеме.

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В Сургуте строительная компания «Стройиндустрия» задолжала сотрудникам заработную плату в размере свыше 80 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Югры. «Установлено, что перед 655 работниками организации образовалась задолженность по зарплате за март — апрель 2025 года, а также по окончательному расчету при увольнении на общую сумму более 80 миллионов рублей. Прокурор города внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщило ведомство. Руководитель организации признан виновным по статье 5.27 КоАП РФ — невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, ему назначено наказание в виде штрафа. После вмешательства прокуратуры работники получили выплаты в полном объеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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