Цены на жилье для богачей взлетели в Екатеринбурге

Квадратный метр новостроек бизнес-класса подорожал на 2,9% за месяц в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«За год цены выросли на 16,4% в сегменте бизнес и на 14,5% — в сегменте элит», — говорится в пресс-релизе. До 223 тысяч рублей выросла стоимость «квадрата» в новостройках бизнес-класса (+2,9%). Жилье элит-класса стало дороже на 1,4% — до 334 тысяч рублей за квадратный метр.
В мае цена «квадрата», по словам аналитиков, стагнировала (+0,4%). Медианная стоимость в этот период составила 208 тысяч рублей. Количество объявлений о продаже такой недвижимости почти не изменилось.
«Новостройки бизнес- и элит-класса всегда считаются не просто объектом недвижимости, а инструментом для инвестиций. В отличие от других классов, более дорогие объекты мало зависят от условий кредитования, льготных ипотечных программ и текущих рыночных ставок по кредитам», — прокомментировал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
По его словам, потенциальные покупатели элитных объектов — люди с наличными средствами, а спрос и цены стабильно растут. На фоне снижения ставок по депозитам в коммерческих банках, привлекательность инвестирования в недвижимость класса бизнес и элит, вероятно, будет увеличиваться, считает эксперт.
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