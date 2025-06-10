10 июня 2025

Цены на жилье для богачей взлетели в Екатеринбурге

Квартиры элит-класса подорожали в Екатеринбурге на 1,4% за месяц
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Квадратный метр в новостройках бизнес-класса подорожал до 223 тысяч
Квадратный метр в новостройках бизнес-класса подорожал до 223 тысяч Фото:

Квадратный метр новостроек бизнес-класса подорожал на 2,9% за месяц в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

«За год цены выросли на 16,4% в сегменте бизнес и на 14,5% — в сегменте элит», — говорится в пресс-релизе. До 223 тысяч рублей выросла стоимость «квадрата» в новостройках бизнес-класса (+2,9%). Жилье элит-класса стало дороже на 1,4% — до 334 тысяч рублей за квадратный метр.

В мае цена «квадрата», по словам аналитиков, стагнировала (+0,4%). Медианная стоимость в этот период составила 208 тысяч рублей. Количество объявлений о продаже такой недвижимости почти не изменилось.

«Новостройки бизнес- и элит-класса всегда считаются не просто объектом недвижимости, а инструментом для инвестиций. В отличие от других классов, более дорогие объекты мало зависят от условий кредитования, льготных ипотечных программ и текущих рыночных ставок по кредитам», — прокомментировал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

По его словам, потенциальные покупатели элитных объектов — люди с наличными средствами, а спрос и цены стабильно растут. На фоне снижения ставок по депозитам в коммерческих банках, привлекательность инвестирования в недвижимость класса бизнес и элит, вероятно, будет увеличиваться, считает эксперт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Квадратный метр новостроек бизнес-класса подорожал на 2,9% за месяц в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «За год цены выросли на 16,4% в сегменте бизнес и на 14,5% — в сегменте элит», — говорится в пресс-релизе. До 223 тысяч рублей выросла стоимость «квадрата» в новостройках бизнес-класса (+2,9%). Жилье элит-класса стало дороже на 1,4% — до 334 тысяч рублей за квадратный метр. В мае цена «квадрата», по словам аналитиков, стагнировала (+0,4%). Медианная стоимость в этот период составила 208 тысяч рублей. Количество объявлений о продаже такой недвижимости почти не изменилось. «Новостройки бизнес- и элит-класса всегда считаются не просто объектом недвижимости, а инструментом для инвестиций. В отличие от других классов, более дорогие объекты мало зависят от условий кредитования, льготных ипотечных программ и текущих рыночных ставок по кредитам», — прокомментировал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. По его словам, потенциальные покупатели элитных объектов — люди с наличными средствами, а спрос и цены стабильно растут. На фоне снижения ставок по депозитам в коммерческих банках, привлекательность инвестирования в недвижимость класса бизнес и элит, вероятно, будет увеличиваться, считает эксперт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...