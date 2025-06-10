Более 18 тонн зараженных перцев завезли в Екатеринбург

В Екатеринбург поступило 18,5 тонны зараженных перцев из Армении. Вирус обнаружили во время карантинного фитосанитарного контроля, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«Наличие карантинного вредного объекта — вируса коричневой морщинистости плодов томата — подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Екатеринбургского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“, — пояснили в ведомстве. Владелец продукции принял решение его уничтожить.
Вирус опасен для свежих томатов и перцев. Заболевание быстро распространяется через семена, насекомых-опылителей, а также может передаваться с одеждой, обувью и сельскохозяйственным оборудованием между теплицами.
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