В ХМАО произошел несчастный случай при ремонте теплотрассы

В Нижневартовске при ремонте теплотрассы на улице Интернациональная произошел сход грунта в траншею, из-за чего сотрудник компании «Горсвет» получил серьезные травмы. Несмотря на оперативную помощь медиков, он скончался в больнице, сообщил директор организации Евгений Ермошин.
«В первую очередь, выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Мы знали и ценили нашего коллегу как надежного профессионала и хорошего человека, его уход стал потерей и для нашего коллектива. Мы напрямую заинтересованы в объективном и открытом расследовании причин инцидента, также инициировано собственное служебное расследование», — заявил Ермошин. Его комментарий опубликован в группе ВК «АО Горэлектросеть, Нижневартовск». Руководитель компании сообщил, что семья получит все положенные выплаты и компенсации, материальную и любую другую помощь от предприятия. Он находится в прямом диалоге с родственниками.
Ермошин также отметил, что погибший был оформлен по всем нормам трудового законодательства, имел необходимые допуски и разрешения для работ по строительству инженерных коммуникаций и регулярно проходил инструктажи по технике безопасности. «Обращаюсь к своим коллегам — наше производство сопряжено с риском, профессионализм и дисциплина при работах на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства имеют особое значение. Призываю всех быть ответственнее, еще более серьезно следить за процессом организации работы, избегать формального подхода к прохождению инструктажей и обучения, в целом более серьезно относиться к предупреждению несчастных случаев на производстве. От внимательности каждого из нас зависят как собственные здоровье и жизнь, так и безопасность работающих рядом людей», — призвал руководитель компании «Горсвет».
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