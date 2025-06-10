Мэр Челябинска Алексей Лошкин нарисовал мурал на стене дома в рамках фестиваля «История Победы». Градоначальник оценил творчество художников, украсивших дома южноуральской столицы композициями с тематикой Дня Победы.
«Лично познакомился сегодня с организаторами и участниками фестиваля „История Победы“. Теми, кто чтит память о трудовом подвиге южноуральцев в годы Великой Отечественной и сохраняет историю через современное уличное искусство», — написал Лошкин в своем telegram-канале.
Идею проекта дал губернатор Алексей Текслер. Фасады домов по проспекту Победы украсили муралы, выполненные в технике карандашного наброска на старой бумаге. Работы провела творческая команда Graffiti Russia. Героями арт-композиций стали земляки, которые внесли большой вклад в разгром врага. Их изображения художники взяли из архивов. До конца месяца муралы подсветят, чтобы любоваться ими можно было и ночью.
Помимо профессиональных художников, к созданию муралов подключились и дети. Под руководством опытных наставников школьники разработали повторяющийся узор — паттерн. Он станет частью большой экспозиции на фасадах домов. На себе мэр примерил их труд, встретившись со школьниками в разгар их творчества.
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