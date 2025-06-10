Задержан лидер группировки с Уралмаша, возглавлявший клуб единоборств. Фото

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Колесова обвинили в публичной демонстрации нацистской символики (архивное фото)
Колесова обвинили в публичной демонстрации нацистской символики (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге силовики задержали главу клуба единоборств «Двухглавый орел» Петра Колесова за демонстрации нацистской символики. Вместе с этим его подозревают в кураторстве радикальной уралмашевской группировки, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

«На Колесова составлен административный протокол за публичную демонстрацию нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Его дальнейшую деятельность на предстоящие две недели определит суд, но с учетом степени погружения задержанного в идеологию нацизма, он, скорее всего, отправится отбывать наказание в спецприемнике», — сказал собеседник. Суд по мере пресечения состоится 11 июня.

Теперь правоохранители намерены денацифицировать его клуб. Сейчас решается вопрос о приостановке его работы как минимум на время проверки.

По предварительным данным, именно Колесов тренировал радикала, который в апреле совершил покушение на убийство двух бездомных, один из них скончался от полученных ран. Тогда молодой человек объяснился тем, что напал на мужчин из-за «детской травмы».

Клуб единоборств «Двухглавый орел» ранее назывался «Патриот». Изначально руководил им Игорь Черноскутов. Однако к 2023 году на его место пришел Колесов. На данный момент Черноскутов возглавляет свердловское отделение «Русской общины».

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В Екатеринбурге силовики задержали главу клуба единоборств «Двухглавый орел» Петра Колесова за демонстрации нацистской символики. Вместе с этим его подозревают в кураторстве радикальной уралмашевской группировки, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «На Колесова составлен административный протокол за публичную демонстрацию нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Его дальнейшую деятельность на предстоящие две недели определит суд, но с учетом степени погружения задержанного в идеологию нацизма, он, скорее всего, отправится отбывать наказание в спецприемнике», — сказал собеседник. Суд по мере пресечения состоится 11 июня. Теперь правоохранители намерены денацифицировать его клуб. Сейчас решается вопрос о приостановке его работы как минимум на время проверки. По предварительным данным, именно Колесов тренировал радикала, который в апреле совершил покушение на убийство двух бездомных, один из них скончался от полученных ран. Тогда молодой человек объяснился тем, что напал на мужчин из-за «детской травмы». Клуб единоборств «Двухглавый орел» ранее назывался «Патриот». Изначально руководил им Игорь Черноскутов. Однако к 2023 году на его место пришел Колесов. На данный момент Черноскутов возглавляет свердловское отделение «Русской общины».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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