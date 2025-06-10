В следующий раз явление повторится только через 18 лет
В небе над Свердловской областью и другими регионами России взошла Клубничная Луна. При этом редком астрономическом явлении небесное тело окрашивается в красный цвет. Больше кадров с необычным полнолунием — в материале URA.RU.
Клубничное полнолуние в этом году станет самым низким за ближайшие 18 лет. В следующий раз увидеть это явление свердловчане смогут только в 2043 году.
Наблюдать за Луной можно будет вплоть до утра 12 июня. Ранее URA.RU рассказывало, чем опасно клубничное полнолуние и что нельзя делать в этот период.
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