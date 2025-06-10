10 июня 2025

Редкая клубничная Луна взошла над Свердловской областью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В следующий раз явление повторится только через 18 лет
В следующий раз явление повторится только через 18 лет Фото:

В небе над Свердловской областью и другими регионами России взошла Клубничная Луна. При этом редком астрономическом явлении небесное тело окрашивается в красный цвет. Больше кадров с необычным полнолунием — в материале URA.RU.

Клубничное полнолуние в этом году станет самым низким за ближайшие 18 лет. В следующий раз увидеть это явление свердловчане смогут только в 2043 году.

Наблюдать за Луной можно будет вплоть до утра 12 июня. Ранее URA.RU рассказывало, чем опасно клубничное полнолуние и что нельзя делать в этот период. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В небе над Свердловской областью и другими регионами России взошла Клубничная Луна. При этом редком астрономическом явлении небесное тело окрашивается в красный цвет. Больше кадров с необычным полнолунием — в материале URA.RU. Клубничное полнолуние в этом году станет самым низким за ближайшие 18 лет. В следующий раз увидеть это явление свердловчане смогут только в 2043 году. Наблюдать за Луной можно будет вплоть до утра 12 июня. Ранее URA.RU рассказывало, чем опасно клубничное полнолуние и что нельзя делать в этот период. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...