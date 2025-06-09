Клубничное полнолуние 11 июня 2025: чем опасно и что нельзя делать

11 мая 2025 года россияне увидят астрономическое явление с названием Клубничное полнолуние. Оно станет самым низким за ближайшие 18 лет, и визуально Луна будет казаться больше, чем обычно. В следующий раз такое явление можно наблюдать в 2043 году. Кроме того, полнолуние состоится в знаке Стрельца, что повлияет на сферы бизнеса и недвижимости. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать в этот период, а также кто сможет увидеть редкое полнолуние.
Что такое полнолуние
Полнолуние происходит каждый месяц, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, полностью освещая обращенное к нам полушарие спутника. Из-за этого с Земли виден полный лунный диск в ночное время. Один Лунный цикл длится около 30 дней. В первой половине месяца Луна нарастает и достигает пика в виде полнолуния. В следующие 15 дней ее видимая часть уменьшается. На 30 день Луна минимально освещена, сообщили на сайте Московского планетария.
По данным его специалистов, 11 мая видимый размер Луны будет больше обычного. Луна расположится непривычно низко над горизонтом в Северном полушарии, отчего увеличится в размерах и приобретет красноватый оттенок. При этом в Южном полушарии Луна, наоборот, занимает в это время самое высокое положение над горизонтом.
Это происходит из-за того, что периодически спутник Земли оказывается в своих крайних северных и южных точках в зависимости от плоскости вращения планет вокруг Солнца. Красноватый оттенок у Луны появляется из-за поглощения отраженного солнечного света в атмосфере. Это редкое явление, и в следующий раз Луна опустится так низко к Земле в 2043 году.
Почему Луну 11 июня называют Клубничной
Название «Клубничная Луна» появилось в культурных традициях коренных народов Северной Америки. Они давали названию каждому полнолунию и так отслеживали времена года. Июньское полнолуние получило такое название, так как оно совпадало с сезоном сбора дикой клубники. Название «Клубничная луна» использовали племена алгонкинов, живущих на северо-востоке США, а также народы оджибве, дакота и лакота.
Что нельзя делать в полнолуние 11 июня
По словам астролога Бориса Зака, в этот раз полнолуние состоится в знаке Стрельца. Поэтому 11 июня можно доделать важные дела, начатые в течение последних двух недель. Однако с 12 июня эксперт рекомендует снизить активность.
«Полнолуние — это точка пиковой энергии. Точка, когда можно сделать последние важные шаги в тех делах и проектах, что вы начали две недели назад на новолуние в Близнецах. Стрельцом управляет Юпитер — планета расширения. И, начиная с полнолуния и на две недели вперед, рекомендуется снизить активность в расширении тех дел, которыми вы занимались до этого», — рассказал специалист.
Он также уточнил, что в этот период будет действовать негативный аспект между Юпитером и Сатурном, что также не благоволит решению важных дел. Поэтому астролог рекомендует отложить на две недели расширение в бизнесе и покупку недвижимости, особенно за границей.
Что можно делать в полнолуние 11 июня
«Полнолуние в Стрельце добавит нам стремления к свободе и приключениям, а также зарядит нас на ближайшие недели оптимизмом и энтузиазмом. Кроме того, появится желание мыслить более широко, особенно в вопросе собственных убеждений и принятии чужой точки зрения», — рассказал Борис Зак.
Он отметил, что период с полнолуния и ближайшие две недели очень благоприятен для решения юридических вопросов и вопросов, связанных с получением высшего образования. «При этом полнолуние в Стрельце призывает нас быть более терпимыми по отношению к чужим мнениям и чужим культурам. В вопросе инвестиций Стрелец призывает не терять голову, а действовать с умом», — отметил эксперт.
В этот период, по словам астролога, важно соблюдать баланс между оптимизмом и здравым смыслом. Также крайне нежелательно играть в азартные игры и участвовать в любых авантюрах.
Где и когда можно увидеть полнолуние 11 июня 2025
Фаза полной Луны наступит 11 июня в 10:46 по московскому времени. Наблюдать полную Луну на небосводе можно с любой точки планеты до утра 12 июня. Для того, чтобы увидеть полнолуние, не нужны специальные приборы. Достаточно просто выйти на открытое пространство и посмотреть в небо. Тем, кто хочет рассмотреть это астрономическое явление подробнее, могут пригодиться бинокль или телескоп. При условии ясной погоды Клубничное полнолуние будет видно практически везде.
Фазы Луны в июне 2025 года
- Растущая Луна — 1-10 июня
- Полнолуние («Клубничная луна») — 11 июня 10:44
- Убывающая Луна — 12-24 июня
- Новолуние — 25 июня 13:31
- Растущая Луна — 26-30 июня
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