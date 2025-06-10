10 июня 2025

Еще один мотоциклист пострадал в ДТП в Нижнем Тагиле. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Степень тяжести травм мотоциклиста уточняется
Степень тяжести травм мотоциклиста уточняется Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на Восточном шоссе произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля Lada. За сутки это уже вторая авария с мотоциклистом в городе. Кадрами с места ДТП поделились очевидцы.

«Скорая приехала буквально через 5-7 минут после ДТП. Главное, что байкер жив», — поделились свидетели происшествия с telegram-каналом «Инцидент Нижний Тагил». На место выезжала бригада скорой помощи и реанимация.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ ожидается.

Ранее в Нижнем Тагиле водитель Lexus не уступил дорогу мотоциклисту. В результате байкер скончался на месте аварии.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на Восточном шоссе произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля Lada. За сутки это уже вторая авария с мотоциклистом в городе. Кадрами с места ДТП поделились очевидцы. «Скорая приехала буквально через 5-7 минут после ДТП. Главное, что байкер жив», — поделились свидетели происшествия с telegram-каналом «Инцидент Нижний Тагил». На место выезжала бригада скорой помощи и реанимация. Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ ожидается. Ранее в Нижнем Тагиле водитель Lexus не уступил дорогу мотоциклисту. В результате байкер скончался на месте аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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