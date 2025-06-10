В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на Восточном шоссе произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля Lada. За сутки это уже вторая авария с мотоциклистом в городе. Кадрами с места ДТП поделились очевидцы.
«Скорая приехала буквально через 5-7 минут после ДТП. Главное, что байкер жив», — поделились свидетели происшествия с telegram-каналом «Инцидент Нижний Тагил». На место выезжала бригада скорой помощи и реанимация.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ ожидается.
Ранее в Нижнем Тагиле водитель Lexus не уступил дорогу мотоциклисту. В результате байкер скончался на месте аварии.
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