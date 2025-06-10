Екатеринбург едва не оказался в зоне риска из-за отмены льготной ипотеки

Екатеринбург едва не попал в список российских городов, которые оказались в зоне риска из-за падения объемов распроданности жилья после отмены льготной ипотеки. По данным аналитиков проекта о недвижимости «Движение.ру», сокращение на рынке жилья в уральской столице составило 25% (со 110 до 85%), что не является критичным.
«Если в июне 2024 года в зоне риска (с показателем менее 70%) у нас находился один город, то сегодня мы видим там уже 11 городов по состоянию на апрель 2025 года, и эта тенденция носит явный негативный характер», — сообщил «Известиям» руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.
Позитивная динамика зафиксирована только в Москве и Санкт-Петербурге, где уровень распроданности вырос за год на 1% и 3% соответственно — до 95% и 92%. В зоне риска оказались города, где соотношение объемов распроданности к степени строительной готовности не превышает 70%. Так, этот показатель снизился до 70% в Волгограде, 69% — в Перми, 68% — в Тюмени, 65% — в Самаре, 64% — в Новосибирске, 63% — в Челябинске, 61% — в Омске, 57% — в Воронеже, 56% — в Уфе, 55% — в Красноярске и до 48% — в Краснодаре.
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