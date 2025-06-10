10 июня 2025

«Бейсбольный» гол форварда «Трактора» Робинсона признан лучшим в сезоне КХЛ 2024/2025

Гол форварда «Трактора» Робинсона признан лучшим в сезоне КХЛ 2024/2025
© Служба новостей «URA.RU»
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Робинсон поймал клюшкой шайбу в воздухе и отправил ее в ворота
Робинсон поймал клюшкой шайбу в воздухе и отправил ее в ворота Фото:

"Бейсбольный" гол «Ак Барсу» нападающего челябинского «Трактора» Бадди Робинсона признан лучшим в КХЛ сезона 2024/2025. Об этом сообщает telegram-канал «Трактора».

16 октября 2024 года форвард «Трактора» Бадди Робинсон поймал шайбу и слету отправил ее в ворота «Ак Барса». В той игре челябинцы победили казанцев со счетом 3:1.

«Я решил сыграть в воздухе, попал два раза по шайбе, и все круто получилось. Хорошо, что в этот момент не было высоко поднятой клюшки, и это был чистый гол, который помог нашей команде», — рассказал тогда хоккеист в комментарии РБ Спорт.

Робинсон подписал контракт с челябинским клубом в сентябре-2023. Он приехал в Россию, имея большой опыт выступлений в АХЛ, где на его счету было 575 матчей и 294 (135+159) набранных балла. В НХЛ 32-летний игрок провел 63 поединка, забросил четыре шайбы и восемь раз ассистировал партнерам, играя за «Оттаву Сенаторз», «Калгари Флеймз», «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхокс».

Пока не известно, продлит ли «Трактор» с Робинсоном на сезон 2025/2026.

Видео: telegram-канал ХК "Трактор"

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"Бейсбольный" гол «Ак Барсу» нападающего челябинского «Трактора» Бадди Робинсона признан лучшим в КХЛ сезона 2024/2025. Об этом сообщает telegram-канал «Трактора». 16 октября 2024 года форвард «Трактора» Бадди Робинсон поймал шайбу и слету отправил ее в ворота «Ак Барса». В той игре челябинцы победили казанцев со счетом 3:1. «Я решил сыграть в воздухе, попал два раза по шайбе, и все круто получилось. Хорошо, что в этот момент не было высоко поднятой клюшки, и это был чистый гол, который помог нашей команде», — рассказал тогда хоккеист в комментарии РБ Спорт. Робинсон подписал контракт с челябинским клубом в сентябре-2023. Он приехал в Россию, имея большой опыт выступлений в АХЛ, где на его счету было 575 матчей и 294 (135+159) набранных балла. В НХЛ 32-летний игрок провел 63 поединка, забросил четыре шайбы и восемь раз ассистировал партнерам, играя за «Оттаву Сенаторз», «Калгари Флеймз», «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхокс». Пока не известно, продлит ли «Трактор» с Робинсоном на сезон 2025/2026. Видео: telegram-канал ХК "Трактор"
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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