«Бейсбольный» гол форварда «Трактора» Робинсона признан лучшим в сезоне КХЛ 2024/2025

"Бейсбольный" гол «Ак Барсу» нападающего челябинского «Трактора» Бадди Робинсона признан лучшим в КХЛ сезона 2024/2025. Об этом сообщает telegram-канал «Трактора».
16 октября 2024 года форвард «Трактора» Бадди Робинсон поймал шайбу и слету отправил ее в ворота «Ак Барса». В той игре челябинцы победили казанцев со счетом 3:1.
«Я решил сыграть в воздухе, попал два раза по шайбе, и все круто получилось. Хорошо, что в этот момент не было высоко поднятой клюшки, и это был чистый гол, который помог нашей команде», — рассказал тогда хоккеист в комментарии РБ Спорт.
Робинсон подписал контракт с челябинским клубом в сентябре-2023. Он приехал в Россию, имея большой опыт выступлений в АХЛ, где на его счету было 575 матчей и 294 (135+159) набранных балла. В НХЛ 32-летний игрок провел 63 поединка, забросил четыре шайбы и восемь раз ассистировал партнерам, играя за «Оттаву Сенаторз», «Калгари Флеймз», «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхокс».
Пока не известно, продлит ли «Трактор» с Робинсоном на сезон 2025/2026.
Видео: telegram-канал ХК "Трактор"
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