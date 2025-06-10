10 июня 2025

В Челябинске ноутбук поджег машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные предотвратили полное выгорание автомобиля
Пожарные предотвратили полное выгорание автомобиля Фото:

В Челябинске ВАЗ загорелся из-за оставленного в нем ноутбука. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности.

«На автопарковке загорелся легковой автомобиль в поселке Шагол. К моменту прибытия пожарных на парковке, где было еще припарковано 15 машин, кабина автомобиля Lada (ВАЗ)-2115 была заполнена густым дымом. Машина была закрыта, хозяина не было на месте. Областные пожарные подали ствол на охлаждение машины. Когда рассеялся дым, стало очевидно, что причиной пожара стал ноутбук, который находился на заднем сиденье машины», — сообщила пресс-служба в telegram-канале министерства.

Как сообщили в пресс-службе, устройство могло воспламениться по нескольким причинам. Первая — из-за поврежденных проводов корпус или кожух системы охлаждения могли спровоцировать замыкание. Вторая — ноутбук мог загореться по причине нагрева из-за забитых пылью вентиляционных отверстий. Третья возможная причина инцидента — перегрев аккумулятора.

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В Челябинске ВАЗ загорелся из-за оставленного в нем ноутбука. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности. «На автопарковке загорелся легковой автомобиль в поселке Шагол. К моменту прибытия пожарных на парковке, где было еще припарковано 15 машин, кабина автомобиля Lada (ВАЗ)-2115 была заполнена густым дымом. Машина была закрыта, хозяина не было на месте. Областные пожарные подали ствол на охлаждение машины. Когда рассеялся дым, стало очевидно, что причиной пожара стал ноутбук, который находился на заднем сиденье машины», — сообщила пресс-служба в telegram-канале министерства. Как сообщили в пресс-службе, устройство могло воспламениться по нескольким причинам. Первая — из-за поврежденных проводов корпус или кожух системы охлаждения могли спровоцировать замыкание. Вторая — ноутбук мог загореться по причине нагрева из-за забитых пылью вентиляционных отверстий. Третья возможная причина инцидента — перегрев аккумулятора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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