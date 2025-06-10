В Екатеринбурге у поставщика питания, отравившего десятки школьников, нашли новые нарушения

В Екатеринбурге Россельхознадзор нагрянул с проверкой к компании «ГлобусРесурс», которая кормила детей в школе №178 (Уралмаш), где отравились около 20 человек. У поставщика питания обнаружили новые нарушения, ему грозят крупные штрафы, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Лишь на часть реализованной ООО „ГлобусРесурс“ молочной продукции, поставленной в МАОУ СОШ №178, оформлены ветеринарные сопроводительные документы, а на другую часть отсутствуют ветеринарные сертификаты», — пояснили там. Вместе с этим работники компании не заполняли журналы с условиями хранения продукции и не следили за их качеством.
Поставщику выдали предписание с требованием устранить нарушения. На должностных лиц компании составили административные протоколы, по которым им придется выплатить около 300 тысяч рублей штрафов.
О вспышке норовируса в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже случаи отравления подтвердили у 20 человек.
После вспышки суд запретил «ГлобусРесурсу» на 85 суток готовить еду в школе №178. А детей увели на дистант. На кухне ранее также находили просроченные фарш и молоко. Некоторые сотрудники работали без масок, перчаток и медкнижек. Кроме того, выяснилось, что в эту и 12 других школ «ГлобуРресус» поставлял небезопасное мясо. Гендиректор компании Марина Коршенко заявляла нашему агентству, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук или домашнего питания. Подробности — в сюжете URA.RU.
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