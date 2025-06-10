10 июня 2025

В Екатеринбурге у поставщика питания, отравившего десятки школьников, нашли новые нарушения

У компании «ГлобусРесурс», отравившей детей в Екатеринбурге, нашли нарушения
© Служба новостей «URA.RU»
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Поставщик не следил за качеством продуктов
Поставщик не следил за качеством продуктов Фото:
новость из сюжета
В школе на Уралмаше произошла вспышка опасной инфекции

В Екатеринбурге Россельхознадзор нагрянул с проверкой к компании «ГлобусРесурс», которая кормила детей в школе №178 (Уралмаш), где отравились около 20 человек. У поставщика питания обнаружили новые нарушения, ему грозят крупные штрафы, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Лишь на часть реализованной ООО „ГлобусРесурс“ молочной продукции, поставленной в МАОУ СОШ №178, оформлены ветеринарные сопроводительные документы, а на другую часть отсутствуют ветеринарные сертификаты», — пояснили там. Вместе с этим работники компании не заполняли журналы с условиями хранения продукции и не следили за их качеством.

Поставщику выдали предписание с требованием устранить нарушения. На должностных лиц компании составили административные протоколы, по которым им придется выплатить около 300 тысяч рублей штрафов.

О вспышке норовируса в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже случаи отравления подтвердили у 20 человек.

После вспышки суд запретил «ГлобусРесурсу» на 85 суток готовить еду в школе №178. А детей увели на дистант. На кухне ранее также находили просроченные фарш и молоко. Некоторые сотрудники работали без масок, перчаток и медкнижек. Кроме того, выяснилось, что в эту и 12 других школ «ГлобуРресус» поставлял небезопасное мясо. Гендиректор компании Марина Коршенко заявляла нашему агентству, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук или домашнего питания. Подробности — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге Россельхознадзор нагрянул с проверкой к компании «ГлобусРесурс», которая кормила детей в школе №178 (Уралмаш), где отравились около 20 человек. У поставщика питания обнаружили новые нарушения, ему грозят крупные штрафы, рассказали в пресс-службе ведомства. «Лишь на часть реализованной ООО „ГлобусРесурс“ молочной продукции, поставленной в МАОУ СОШ №178, оформлены ветеринарные сопроводительные документы, а на другую часть отсутствуют ветеринарные сертификаты», — пояснили там. Вместе с этим работники компании не заполняли журналы с условиями хранения продукции и не следили за их качеством. Поставщику выдали предписание с требованием устранить нарушения. На должностных лиц компании составили административные протоколы, по которым им придется выплатить около 300 тысяч рублей штрафов. О вспышке норовируса в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже случаи отравления подтвердили у 20 человек. После вспышки суд запретил «ГлобусРесурсу» на 85 суток готовить еду в школе №178. А детей увели на дистант. На кухне ранее также находили просроченные фарш и молоко. Некоторые сотрудники работали без масок, перчаток и медкнижек. Кроме того, выяснилось, что в эту и 12 других школ «ГлобуРресус» поставлял небезопасное мясо. Гендиректор компании Марина Коршенко заявляла нашему агентству, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук или домашнего питания. Подробности — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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