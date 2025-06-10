10 июня 2025

Впервые с начала СВО свердловский оборонный завод заработал больше миллиарда рублей

Екатеринбургский МЗиК заработал больше миллиарда рублей впервые за три года
© Служба новостей «URA.RU»
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Выручка компании увеличилась почти в два раза
Выручка компании увеличилась почти в два раза Фото:

Машиностроительный завод имени Калинина (МЗиК) в Екатеринбурге по итогам прошедшего года получил чистую прибыль в 1,1 миллиарда рублей, следует из опубликованного годового отчета компании. В 2023 году компания заработала 811 млн рублей, а в 2022-м, когда началась специальная военная операция (СВО), показала убыток — два миллиарда.

Согласно отчету, за прошедший год МЗиК с продажи товаров, продукции, работ и услуг получил 54 миллиарда рублей. Это больше результатов 2023-го года почти в два раза, когда выручка составила 28,3 миллиарда. Стоимость чистых активов общества составила 60,9 миллиарда рублей.

МЗиК входит в концерн ВКО «Алмаз — Антей», который специализируется на выпуске вооружения для противовоздушной обороны. Предприятие производит как гражданскую продукцию — малогабаритные напольные погрузчики, электро- и дизельные погрузчики, электротележки, коммунальные машины, так и военную. Например, боевые средства зенитно-ракетной системы С-300В.

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Машиностроительный завод имени Калинина (МЗиК) в Екатеринбурге по итогам прошедшего года получил чистую прибыль в 1,1 миллиарда рублей, следует из опубликованного годового отчета компании. В 2023 году компания заработала 811 млн рублей, а в 2022-м, когда началась специальная военная операция (СВО), показала убыток — два миллиарда. Согласно отчету, за прошедший год МЗиК с продажи товаров, продукции, работ и услуг получил 54 миллиарда рублей. Это больше результатов 2023-го года почти в два раза, когда выручка составила 28,3 миллиарда. Стоимость чистых активов общества составила 60,9 миллиарда рублей. МЗиК входит в концерн ВКО «Алмаз — Антей», который специализируется на выпуске вооружения для противовоздушной обороны. Предприятие производит как гражданскую продукцию — малогабаритные напольные погрузчики, электро- и дизельные погрузчики, электротележки, коммунальные машины, так и военную. Например, боевые средства зенитно-ракетной системы С-300В.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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