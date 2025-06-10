Семье сотрудника министерства экологии Челябинской области, погибшего на спецоперации, вручили орден Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Близким начальника участка ГБУ „ООПТ Челябинской области“ Ивана Пестрякова вручен орден Мужества. Накануне Дня эколога награда была передана супруге Ивана Алексеевича, погибшего в октябре прошлого года в ходе специальной военной операции», — рассказали в пресс-службе минэкологии.
Иван Пестряков начал свою деятельность в ГБУ «ООПТ Челябинской области» в 2022 году, где занимал должность руководителя территориального подразделения, осуществлявшего охрану и надзор за особо охраняемыми природными территориями регионального значения в Агаповском, Уйском и Верхнеуральском районах Челябинской области. По словам коллег, он отличался отзывчивостью и готовностью оказать поддержку в сложных ситуациях, а также проявлял доброжелательность, открытость и высокие моральные качества.
«Иван пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти товарищей, предупредил их об опасности и принял весь удар на себя. Нашу боль от того, что его больше нет рядом с нами, не выразить словами, но мы гордимся его поступком», — цитируют в пресс-службе министерства слова вдовы героя. Она добавила, что для всей семьи это большая честь.
Как рассказал и.о. директора ГБУ «ООПТ Челябинской области» Иван Костылев, Иван Пестряков всегда отличался ответственным отношением к своим обязанностям, был человеком принципиальным и истинным патриотом. Такие сотрудники, как он, заслуживают доверия при выполнении даже самых сложных задач.
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