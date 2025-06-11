Налоговики банкротят метзавод в Челябинской области

Управление ФНС по Челябинской области банкротит Вишневогорский металлургический завод «Северный ниобий». Как следует из материалов суда, налоговый орган также подал заявление об установлении размера требований.
«Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области. Заявление о признании должника банкротом. Должник — ООО „Вишневогорский металлургический завод „Северный ниобий““», — указано в картотеке арбитражных дел.
Арбитраж к настоящему моменту дату предварительных слушаний не определил. Подробности по делу отсутствуют.
Согласно данным СБИС, в 2024 году предприятие получило чистый убыток. Его размер достиг 6,2 млн рублей. Выручка превысила 211 млн рублей при затратах, ее превосходящих. Завод постоянно балансирует на грани нулевой рентабельности. В 2019 году она была отрицательной, а в 2020-2022 годах демонстрировала незначительную чистую прибыль. Причем ее сумма не превышала 800 тысяч рублей.
У завода два владельца. Равными долями владеют Вадим Бурнин из Вишневогорска и Евгений Ильин из Екатеринбурга. На сайте завод называет себя ведущим в России производителем ферросплавов и лигатур. Согласно данным интернет-площадки, ежемесячно предприятие выпускает до 300 метрических тонн продукции на основе ниобия, ванадия, молибдена, никеля, флюсы.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам процесса. Ответы будут опубликованы, когда поступят.
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