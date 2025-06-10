Стали известны подробности ЧП в ХМАО, где на водоеме пропала 11-летняя школьница

11-летнюю девочку унесло течением в протоке Ходовая в садовом товариществе «Кооператор» в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с деталями поисковой операции.
«Группа детей 10 июня находилась в садовом обществе „Кооператор“ с родителями. Из-за жары они отправились на протоку купаться. Одну из девочек стало затягивать течение. Школьница зацепилась за куст и какое-то время держалась, но потом ее унесло по течению. Во время купания дети были одни», — сообщил агентству собеседник.
Он также уточнил, что взрослые узнали о произошедшем ЧП не сразу. Поэтому время было упущено. В первый день поиски ребенка не увенчались успехом. Спасатели МЧС продолжают работу. В поисковой операции используются катера и беспилотники.
Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с пропажей ребенка на водоеме. В случае выявления грубых нарушений закона виновные будут привлечены к ответственности.
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