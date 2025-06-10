10 июня 2025

Стали известны подробности ЧП в ХМАО, где на водоеме пропала 11-летняя школьница

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на водоеме утонула 11-летняя школьница
В ХМАО на водоеме утонула 11-летняя школьница Фото:

11-летнюю девочку унесло течением в протоке Ходовая в садовом товариществе «Кооператор» в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с деталями поисковой операции.

«Группа детей 10 июня находилась в садовом обществе „Кооператор“ с родителями. Из-за жары они отправились на протоку купаться. Одну из девочек стало затягивать течение. Школьница зацепилась за куст и какое-то время держалась, но потом ее унесло по течению. Во время купания дети были одни», — сообщил агентству собеседник.

Он также уточнил, что взрослые узнали о произошедшем ЧП не сразу. Поэтому время было упущено. В первый день поиски ребенка не увенчались успехом. Спасатели МЧС продолжают работу. В поисковой операции используются катера и беспилотники.

Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с пропажей ребенка на водоеме. В случае выявления грубых нарушений закона виновные будут привлечены к ответственности. 

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11-летнюю девочку унесло течением в протоке Ходовая в садовом товариществе «Кооператор» в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с деталями поисковой операции. «Группа детей 10 июня находилась в садовом обществе „Кооператор“ с родителями. Из-за жары они отправились на протоку купаться. Одну из девочек стало затягивать течение. Школьница зацепилась за куст и какое-то время держалась, но потом ее унесло по течению. Во время купания дети были одни», — сообщил агентству собеседник. Он также уточнил, что взрослые узнали о произошедшем ЧП не сразу. Поэтому время было упущено. В первый день поиски ребенка не увенчались успехом. Спасатели МЧС продолжают работу. В поисковой операции используются катера и беспилотники. Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с пропажей ребенка на водоеме. В случае выявления грубых нарушений закона виновные будут привлечены к ответственности. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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