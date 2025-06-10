Продавец ягод устроил стрельбу у стадиона «Динамо» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге у стадиона «Динамо» продавец ягод открыл стрельбу, отпугивая воробьев от товара, что привело к остановке матча чемпионата России по хоккею на траве. Один из выстрелов попал в мужчину, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Личность стрелка сотрудники полиции уже установили. Нарушителем спокойствия на соревнованиях, которые проводит Федерация хоккея на траве, оказался житель Талицы, гражданин Завьялов 1969 года рождения. Он торгует ягодами в палатке и сильно разгневался на воробьев, умудряющихся умыкнуть у него товар», — сказал полковник Горелых.
По его словам, чтобы отпугнуть птиц, торговец выхватил пневматический пистолет «Сталкер». Он случайно попал в ногу мужчине из Московской области. Поскольку «ствол» был не боевым, травма оказалась не значительной. Потерпевший не стал писать заявление в полицию. «Владельца фруктовой палатки для разбирательства представители МВД и Росгвардии доставили в дежурную часть ОП №11 УМВД по Екатеринбургу, где и будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых.
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