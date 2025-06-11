В центре Челябинска 14 июня в районе Торгового центра будет перекрыто движение с обеда и до полуночи, автобусы 8, 22а и 71 будут направлены по другим маршрутам. Здесь пройдет мероприятие VK FEST.
«14 июня с 13 часов до полуночи будет закрыто движение на участке улицы Братьев Кашириных от Краснознамённой до Кирова (проезд по Свердловскому проспекту открыт), а также по улице Каслинская от Братьев Кашириных до Труда и по улице 8 Марта от Кирова до Каслинской», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».
В период ограничения движения маршруты автобусов будут изменены следующим образом: автобус №8 проследует по следующей схеме: с улицы Мамина — на проспект Победы, далее по улице Краснознаменная, затем по улице Братьев Кашириных и улице Академика Королева. Маршрут автобуса №22а будет организован следующим образом: от ЧКПЗ по улице Свободы, затем по проспекту Ленина, улице Энгельса, улице Труда, улице Северо-Крымская, улице Братьев Кашириных и улице Александра Шмакова. Автобус №71 проследует от ЧМК по проспекту Победы, улице Краснознаменная, улице Братьев Кашириных до улицы Петра Столыпина.
Фестивал пройдет впервые в Челябинске на набережной у Торгового центра. С 15:00 начнут работать площадки, а спустя час на сцене и в лектории появятся хедлайнеры вечера. Мероприятия продлятся до 22:45, по поручению мэра города Алексея Лошкина общественный транспорт будет ходить допоздна.
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