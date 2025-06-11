Уровень монополизации на рынке новостроек в Челябинске снизился на 12%

В Челябинске рынок новостроек монополизирован на 57%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Застройщики второго эшелона сохранили позиции благодаря рассрочкам
Застройщики второго эшелона сохранили позиции благодаря рассрочкам Фото:

В Челябинске с января по апрель 2025 года на долю пяти крупнейших застройщиков пришлось 57% продаж. При этом уровень монополизации в городе снизился на 12%. По этому показателю город занял четвертое место по России, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске уменьшилось число сделок, которые провели крупнейшие застройщики. Город оказался в пятерке городов-миллионников, где этот показатель снизился», — сообщается на сайте единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) со ссылкой на исследование «Циан».

В исследовании отмечается, что в Челябинске несмотря на снижение спроса, монополизация рынка сократилась, хотя принято считать, что крупные девелоперы к кризисам более устойчивы. Во многом это связано с тем, что менее крупные застройщики не хуже лидеров адаптировались к новым обстоятельствам, в том числе благодаря использованию рассрочек.

В некоторых городах РФ снижение доли топ-5 девелоперов связано с приходом в них новых федеральных застройщиков. Больше всего за год сокращение доли продаж пяти крупнейших застройщиков — на 13-17 процентных пунктов — показали Кемерово, Казань и Пенза. При этом сильно монополизирован рынок новостроек сейчас в Севастополе (100%), Саратове (98%) и в Рязани (92%).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске с января по апрель 2025 года на долю пяти крупнейших застройщиков пришлось 57% продаж. При этом уровень монополизации в городе снизился на 12%. По этому показателю город занял четвертое место по России, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске уменьшилось число сделок, которые провели крупнейшие застройщики. Город оказался в пятерке городов-миллионников, где этот показатель снизился», — сообщается на сайте единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) со ссылкой на исследование «Циан». В исследовании отмечается, что в Челябинске несмотря на снижение спроса, монополизация рынка сократилась, хотя принято считать, что крупные девелоперы к кризисам более устойчивы. Во многом это связано с тем, что менее крупные застройщики не хуже лидеров адаптировались к новым обстоятельствам, в том числе благодаря использованию рассрочек. В некоторых городах РФ снижение доли топ-5 девелоперов связано с приходом в них новых федеральных застройщиков. Больше всего за год сокращение доли продаж пяти крупнейших застройщиков — на 13-17 процентных пунктов — показали Кемерово, Казань и Пенза. При этом сильно монополизирован рынок новостроек сейчас в Севастополе (100%), Саратове (98%) и в Рязани (92%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...