Уровень монополизации на рынке новостроек в Челябинске снизился на 12%

В Челябинске с января по апрель 2025 года на долю пяти крупнейших застройщиков пришлось 57% продаж. При этом уровень монополизации в городе снизился на 12%. По этому показателю город занял четвертое место по России, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске уменьшилось число сделок, которые провели крупнейшие застройщики. Город оказался в пятерке городов-миллионников, где этот показатель снизился», — сообщается на сайте единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) со ссылкой на исследование «Циан».
В исследовании отмечается, что в Челябинске несмотря на снижение спроса, монополизация рынка сократилась, хотя принято считать, что крупные девелоперы к кризисам более устойчивы. Во многом это связано с тем, что менее крупные застройщики не хуже лидеров адаптировались к новым обстоятельствам, в том числе благодаря использованию рассрочек.
В некоторых городах РФ снижение доли топ-5 девелоперов связано с приходом в них новых федеральных застройщиков. Больше всего за год сокращение доли продаж пяти крупнейших застройщиков — на 13-17 процентных пунктов — показали Кемерово, Казань и Пенза. При этом сильно монополизирован рынок новостроек сейчас в Севастополе (100%), Саратове (98%) и в Рязани (92%).
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