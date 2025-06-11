Челябинская актриса Оболдина снялась с Пореченковым в финальном сезоне сериала «Полярный»

Челябинская актриса Оболдина снялась в финальном сезоне сериала «Полярный»
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Оболдина сыграла бывшую возлюбленную Пореченкова
Оболдина сыграла бывшую возлюбленную Пореченкова Фото:

Актриса из Челябинской области Инга Оболдина снялась в финальном сезоне сериала «Полярный», где сыграла роль бывшей возлюбленной главного героя Михаила Пореченкова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. 

«Завершены съемки финального сезона сериала „Полярный“ с челябинской актрисой Ингой Оболдиной. Оболдина сыграла роль бывшей возлюбленной Пореченкова в пятом сезоне сериала», — сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала. 

Съемки прошли за Полярным кругом. Действия финального сезона сериала разворачивались в канун Нового года. В размеренную жизнь Вити Громова (Михаил Пореченков) внезапно возвращается бывшая возлюбленная Марина (Инга Оболдина) с сыном Максом (Олег Гаас) и преступные тайны 90-х. На свободу выходит криминальный авторитет Барабуля (Кирилл Полухин), который намерен завладеть миллиардами и участком для строительства туристического комплекса. В финальном сезоне сериала также снялись Катерина Шпица, Иван Охлобыстин, Ян Цапник и другие.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее вручил медаль уроженке Кыштыма, заслуженной артистке РФ Оболдиной. Актриса была отмечена медалью «За заслуги перед Челябинской областью».

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Актриса из Челябинской области Инга Оболдина снялась в финальном сезоне сериала «Полярный», где сыграла роль бывшей возлюбленной главного героя Михаила Пореченкова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.  «Завершены съемки финального сезона сериала „Полярный“ с челябинской актрисой Ингой Оболдиной. Оболдина сыграла роль бывшей возлюбленной Пореченкова в пятом сезоне сериала», — сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.  Съемки прошли за Полярным кругом. Действия финального сезона сериала разворачивались в канун Нового года. В размеренную жизнь Вити Громова (Михаил Пореченков) внезапно возвращается бывшая возлюбленная Марина (Инга Оболдина) с сыном Максом (Олег Гаас) и преступные тайны 90-х. На свободу выходит криминальный авторитет Барабуля (Кирилл Полухин), который намерен завладеть миллиардами и участком для строительства туристического комплекса. В финальном сезоне сериала также снялись Катерина Шпица, Иван Охлобыстин, Ян Цапник и другие. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее вручил медаль уроженке Кыштыма, заслуженной артистке РФ Оболдиной. Актриса была отмечена медалью «За заслуги перед Челябинской областью».
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