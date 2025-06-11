Екатеринбург выиграл борьбу за федеральные деньги на парки, обогнав другие мегаполисы

Екатеринбург смог собрать более 390 тысяч голосов, чтобы получить федеральные деньги на благоустройство парка в 2026-м году по нацпрограмме «Формирование комфортной городской среды». Голосование, стартовавшее 21 апреля, заканчивается 12 июня. Столица Урала стала единственной из городов-миллионников, кто уже смог набрать более 100% голосов, рассказал мэр Алексей Орлов.
«Хотя голосование еще не завершилось, благодаря неравнодушным жителям города мы уже набрали необходимое количество голосов. В этом году Екатеринбург не только обогнал другие мегаполисы, но и побил свой собственный прошлогодний рекорд. Хочу сказать спасибо всем неравнодушным екатеринбуржцам, которые откликнулись на призыв помочь сделать наш город лучше. Отдельные слова благодарности хочу сказать волонтерам, которые на протяжении двух месяцев ежедневно рассказывали о важности голосования за объекты благоустройства», — заявил Орлов 66.RU.
На втором месте среди городов-миллионников Уфа. Там в голосовании приняли участие 225 тысяч человек, это меньше 80%. Новосибирск набрал 29%, Ростов — 20%.
По предварительным итогам голосования, в 2026 году в Екатеринбурге будет благоустроена набережная реки Исеть и Ольховки от Гражданской до Колмогорова. За эту зеленую зону проголосовали более 73 тысяч горожан. Чуть-чуть не хватило голосов парку имени 50-летия Советской власти на Метеогорке — ему отдали 67,7 тысяч голосов. На третьем месте Основинский парк — 66,2 тысячи.
В 2024 году в борьбе за федеральные деньги приняли участие 325 тысяч екатеринбуржцев. По этому показателю город стал третьим в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Тогда победил парк 50-летия ВЛКСМ, его реконструкция запланирована на 2025 год.
В 2023 году голосов, чтобы благоустроить одно из пространств в Екатеринбурге, не хватило. Поэтому выбранный для реконструкции летний парк «Уралмаш» пришлось благоустраивать за счет городского бюджета. Такое решение, чтобы не обесценивать участие неравнодушных екатеринбуржцев, тогда принял Орлов.
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