Первые пять автобусов-«гармошек» 11 июня прибыли в Екатеринбург. Общественный транспорт добирался своим ходом из города Волжский (Волгоградская область), рассказал мэр Алексей Орлов.
«Добирались они своим ходом из города Волжский, где были изготовлены. Ожидаем поставку еще 10 таких машин», — написал мэр в своем telegram-канале.
Все 15 автобусов-«гармошек» поставят в уральскую столицу до конца июля. Ездить они будут по маршрутам №49 и №51. Перед этим водителям предстоит пройти обучение для вождения машинами особо большого класса.
Салоны автобусов будут оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты, зарядками для мобильных устройств. Беспрецедентно масштабное обновление общественного транспорта в Екатеринбурге началось в 2024 году — после объявленной Орловым реформы.
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