В Екатеринбурге привезли 17 тонн зараженных томатов

В Екатеринбург привезли 17 тонн зараженных томатов
© Служба новостей «URA.RU»
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Овощи доставили из Казахстана
Овощи доставили из Казахстана Фото:

В Екатеринбург поступило 17 тонн зараженных перцев из Казахстана. Вирус обнаружили во время карантинного фитосанитарного контроля, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«При проведении фитосанитарного контроля, включающего досмотр привезенной подкарантинной продукции и транспортного средства, отбор образцов и лабораторные исследования, в продукции был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата», — пояснили там. Опасную продукцию уничтожили.

Ранее в уральскую столицу привезли 18,5 тонны зараженных перцев. Продукцию доставили из Армении.

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В Екатеринбург поступило 17 тонн зараженных перцев из Казахстана. Вирус обнаружили во время карантинного фитосанитарного контроля, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. «При проведении фитосанитарного контроля, включающего досмотр привезенной подкарантинной продукции и транспортного средства, отбор образцов и лабораторные исследования, в продукции был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата», — пояснили там. Опасную продукцию уничтожили. Ранее в уральскую столицу привезли 18,5 тонны зараженных перцев. Продукцию доставили из Армении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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