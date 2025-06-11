В Екатеринбурге привезли 17 тонн зараженных томатов

В Екатеринбург поступило 17 тонн зараженных перцев из Казахстана. Вирус обнаружили во время карантинного фитосанитарного контроля, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«При проведении фитосанитарного контроля, включающего досмотр привезенной подкарантинной продукции и транспортного средства, отбор образцов и лабораторные исследования, в продукции был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата», — пояснили там. Опасную продукцию уничтожили.
Ранее в уральскую столицу привезли 18,5 тонны зараженных перцев. Продукцию доставили из Армении.
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