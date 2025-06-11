В Перми на пожаре погибли два человека

На пожар выехали более 20 спасателей
В Перми 11 июня произошел пожар в доме на улице Соликамская. В нем погибли два человека, сообщили в пресс-службе МСЧ Пермского края.
«По прибытию к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение жилого дома. К сожалению, на пожаре обнаружены двое погибших», — сказано в сообщении.
Уточняется, что спасатели нашли в доме два газовых баллона. Один из них был разгерметизирован, но взрыва не было. Обстоятельства и причины пожара выясняются.
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