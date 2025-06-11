В Перми на пожаре погибли два человека

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На пожар выехали более 20 спасателей
На пожар выехали более 20 спасателей Фото:

В Перми 11 июня произошел пожар в доме на улице Соликамская. В нем погибли два человека, сообщили в пресс-службе МСЧ Пермского края.

«По прибытию к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение жилого дома. К сожалению, на пожаре обнаружены двое погибших», — сказано в сообщении.

Уточняется, что спасатели нашли в доме два газовых баллона. Один из них был разгерметизирован, но взрыва не было. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

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В Перми 11 июня произошел пожар в доме на улице Соликамская. В нем погибли два человека, сообщили в пресс-службе МСЧ Пермского края. «По прибытию к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение жилого дома. К сожалению, на пожаре обнаружены двое погибших», — сказано в сообщении. Уточняется, что спасатели нашли в доме два газовых баллона. Один из них был разгерметизирован, но взрыва не было. Обстоятельства и причины пожара выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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