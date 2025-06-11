МЧС выпустило экстренное предупреждение на праздники в Свердловской области

МЧС: 12 и 13 июня в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 м/c
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра достигнут 25 метров в секунду
Порывы ветра достигнут 25 метров в секунду Фото:

Местами в Свердловской области 12 и 13 июня ожидаются ветер с порывами до 25 метров в секунду, ливни, грозы и град. Жителей призвали воздержаться от поездок, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Не прячьтесь около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев. Если гроза застала вас на открытой местности, присядьте в низине, овраге или другом естественном углублении.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

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Местами в Свердловской области 12 и 13 июня ожидаются ветер с порывами до 25 метров в секунду, ливни, грозы и град. Жителей призвали воздержаться от поездок, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Не прячьтесь около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев. Если гроза застала вас на открытой местности, присядьте в низине, овраге или другом естественном углублении. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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