Коллектив челябинского «ЮГК» сдал отходы пластика на выпуск шахмат. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бутылочные крышки от коллектива «ЮГК» пойдут на производство шахмат и медалей
Бутылочные крышки от коллектива «ЮГК» пойдут на производство шахмат и медалей Фото:

Коллектив холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») собрал крышки от пластиковых бутылок и макулатуру. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, из пластика изготовят шахматные фигуры и спортинвентарь.

«Сотрудники «ЮГК» и их семьи присоединились к благотворительной акции по сбору крышек «Добрые крышечки». Из пластика изготовят шахматы, шашки, спортивный инвентарь и медали детям», — заявили в компании.

В золотодобывающем холдинге отметили, что инициатива вовлекает детей в заботу об экологии и делает процесс обучения увлекательным. Детские команды по сбору крышек соревнуются между собой, что повысило интерес к экологическим вопросам.

Пластиковый сбор передали руководителю экологической организации «Экогид» и рабочей группы «Обращение с отходами» координационного совета при губернаторе по вопросам экологии Анне Карпелюк. В ходе другой инициативы работники компании «Соврудник» в структуре «ЮГК» собрали 575 кг макулатуры. Ее также передали для переработки.

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Коллектив холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») собрал крышки от пластиковых бутылок и макулатуру. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, из пластика изготовят шахматные фигуры и спортинвентарь. «Сотрудники «ЮГК» и их семьи присоединились к благотворительной акции по сбору крышек «Добрые крышечки». Из пластика изготовят шахматы, шашки, спортивный инвентарь и медали детям», — заявили в компании. В золотодобывающем холдинге отметили, что инициатива вовлекает детей в заботу об экологии и делает процесс обучения увлекательным. Детские команды по сбору крышек соревнуются между собой, что повысило интерес к экологическим вопросам. Пластиковый сбор передали руководителю экологической организации «Экогид» и рабочей группы «Обращение с отходами» координационного совета при губернаторе по вопросам экологии Анне Карпелюк. В ходе другой инициативы работники компании «Соврудник» в структуре «ЮГК» собрали 575 кг макулатуры. Ее также передали для переработки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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