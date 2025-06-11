Коллектив холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») собрал крышки от пластиковых бутылок и макулатуру. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, из пластика изготовят шахматные фигуры и спортинвентарь.
«Сотрудники «ЮГК» и их семьи присоединились к благотворительной акции по сбору крышек «Добрые крышечки». Из пластика изготовят шахматы, шашки, спортивный инвентарь и медали детям», — заявили в компании.
В золотодобывающем холдинге отметили, что инициатива вовлекает детей в заботу об экологии и делает процесс обучения увлекательным. Детские команды по сбору крышек соревнуются между собой, что повысило интерес к экологическим вопросам.
Пластиковый сбор передали руководителю экологической организации «Экогид» и рабочей группы «Обращение с отходами» координационного совета при губернаторе по вопросам экологии Анне Карпелюк. В ходе другой инициативы работники компании «Соврудник» в структуре «ЮГК» собрали 575 кг макулатуры. Ее также передали для переработки.
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