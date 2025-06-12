На карьер челябинского золотодобывающего холдинга «ЮГК» прибыл руководитель компании «Комацу СНГ» Сунада Тору обсудить вопросы поддержки работы оборудования. Как URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга, гости готовы продолжить сотрудничество.
«Комбинат „Светлинский“ посетил гендиректор „Комацу СНГ“ Сунада Тору. Главная цель визита — знакомство с горным предприятием и контроль работы поставок запчастей для техники „Комацу“», — заявили URA.RU в «ЮГК».
Тору ознакомился с производственными процессами комбината. Обсудили ситуацию с поставками запчастей для техники «Комацу». Это важно для поддержания эффективной работы комплекса. Несмотря на санкционные ограничения, обе стороны ищут пути, чтобы преодолеть возникшие трудности.
«Долгосрочному партнерству двух компаний, „ЮГК“ и „Комацу“, в 2025 году исполняется 10 лет. На сегодня все договоренности по обслуживанию техники, которая составляет основной парк предприятия, соблюдаются», — привела слова гостя пресс-служба компании.
Руководитель подразделения поддержки продукции местного филиала «Комек» Сергей Егоров напомнил, что золотодобывающий холдинг приобретает экскаваторы и самосвалы. Специалисты продолжили вести плановый и восстановительный ремонты техники.
Гендиректор «Комацу СНГ» Сунада Тору и вице-президент компании Александр Клепиков выразили надежду на скорое возобновление полноценного сотрудничества
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На карьер челябинского золотодобывающего холдинга «ЮГК» прибыл руководитель компании «Комацу СНГ» Сунада Тору обсудить вопросы поддержки работы оборудования. Как URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга, гости готовы продолжить сотрудничество. «Комбинат „Светлинский“ посетил гендиректор „Комацу СНГ“ Сунада Тору. Главная цель визита — знакомство с горным предприятием и контроль работы поставок запчастей для техники „Комацу“», — заявили URA.RU в «ЮГК». Тору ознакомился с производственными процессами комбината. Обсудили ситуацию с поставками запчастей для техники «Комацу». Это важно для поддержания эффективной работы комплекса. Несмотря на санкционные ограничения, обе стороны ищут пути, чтобы преодолеть возникшие трудности. «Долгосрочному партнерству двух компаний, „ЮГК“ и „Комацу“, в 2025 году исполняется 10 лет. На сегодня все договоренности по обслуживанию техники, которая составляет основной парк предприятия, соблюдаются», — привела слова гостя пресс-служба компании. Руководитель подразделения поддержки продукции местного филиала «Комек» Сергей Егоров напомнил, что золотодобывающий холдинг приобретает экскаваторы и самосвалы. Специалисты продолжили вести плановый и восстановительный ремонты техники.