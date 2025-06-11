В Челябинске напротив ТРК «Горки» по улице Артиллерийской вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в региональном ГУ МЧС Росси.
«Огромный пожар напротив ТРК „Горки“. Горят магазины. Там открытое горение», — сообщили очевидцы.
В указанном месте горит кафе-шашлычная, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Подробности уточняются», — добавили в ведомстве.
Обновлено в 19:35 по уральскому времени:
Происходит горение на втором этаже, сообщили в региональном МЧС. Пострадавших нет, людей в здании не было.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!