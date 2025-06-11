В Челябинске напротив ТРК «Горки» горит шашлычная. Видео

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В указанном месте загорелось кафе (архивное фото)
В указанном месте загорелось кафе (архивное фото) Фото:

В Челябинске напротив ТРК «Горки» по улице Артиллерийской вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в региональном ГУ МЧС Росси. 

«Огромный пожар напротив ТРК „Горки“. Горят магазины. Там открытое горение», — сообщили очевидцы.

В указанном месте горит кафе-шашлычная, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Подробности уточняются», — добавили в ведомстве.

Обновлено в 19:35 по уральскому времени: 

Происходит горение на втором этаже, сообщили в региональном МЧС. Пострадавших нет, людей в здании не было.

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В Челябинске напротив ТРК «Горки» по улице Артиллерийской вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в региональном ГУ МЧС Росси.  «Огромный пожар напротив ТРК „Горки“. Горят магазины. Там открытое горение», — сообщили очевидцы. В указанном месте горит кафе-шашлычная, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Подробности уточняются», — добавили в ведомстве. Обновлено в 19:35 по уральскому времени:  Происходит горение на втором этаже, сообщили в региональном МЧС. Пострадавших нет, людей в здании не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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