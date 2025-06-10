Губернатор ХМАО выразил соболезнования близким умершего ветерана Великой Отечественной войны

В Югорске на 97-ом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны
Губернатор Югры Руслан Кухарук выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны из Югорска Петра Суворова. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, почетный житель Югорска Петр Фадеевич Суворов. […] Скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память о Петре Фадеевиче останется навсегда в наших сердцах», — написал Кухарук.
Петр Фадеевич ушел из жизни 11 июня. Ему было 96 лет.
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