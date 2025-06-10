10 июня 2025

Губернатор ХМАО выразил соболезнования близким умершего ветерана Великой Отечественной войны

В ХМАО на 97-ом году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны
© Служба новостей «URA.RU»
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В Югорске на 97-ом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны
В Югорске на 97-ом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны из Югорска Петра Суворова. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, почетный житель Югорска Петр Фадеевич Суворов. […] Скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память о Петре Фадеевиче останется навсегда в наших сердцах», — написал Кухарук.

Петр Фадеевич ушел из жизни 11 июня. Ему было 96 лет.

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Губернатор Югры Руслан Кухарук выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны из Югорска Петра Суворова. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, почетный житель Югорска Петр Фадеевич Суворов. […] Скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память о Петре Фадеевиче останется навсегда в наших сердцах», — написал Кухарук. Петр Фадеевич ушел из жизни 11 июня. Ему было 96 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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