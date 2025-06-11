В арктической зоне ХМАО шторм повредил десятки домов, пострадал ребенок

На Березово (ХМАО) 11 июня обрушилась непогода — сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, грозы, град и сильный дождь. Как сообщили власти округа в соцсети, от стихии пострадало порядка 25 строений, а также травмы получил несовершеннолетний.
«В результате прошедших на территории Березовского района опасных метеоявлений — сильного ливня, грозы, крупного града и ветра с порывами до 25 м/с, в г.п. Березово пострадал один несовершеннолетний. Порывами ветра повреждено 25 жилых строений», — сообщается в telegram-канале окружных властей.
В настоящее время ребенку оказана своевременная медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. Жители поврежденных домов в предоставлении временных мест размещения не нуждаются.
Уточняется, что 12 июня с 9:00 начнет работу комиссия по оценке ущерба, в том числе нанесенного имуществу физических лиц, для дальнейшего оказания помощи в рамках действующего законодательства. Электроснабжение и водоснабжение объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры в Березово осуществляется в штатном режиме.
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