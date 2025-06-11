11 июня 2025

В Верхнем Тагиле вспыхнула фура. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фура загорелась на улице Свободы в Верхнем Тагиле
Фура загорелась на улице Свободы в Верхнем Тагиле Фото:

В Верхнем Тагиле (Свердловская область) на улице Свободы вспыхнул грузовик. Об этом сообщили очевидцы, выложившие видео пожара в интернет.

«Верхний Тагил, улица Свободы. Загорелась фура, говорят подожгли местные», — передает слова очевидцев telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Верхнем Тагиле (Свердловская область) на улице Свободы вспыхнул грузовик. Об этом сообщили очевидцы, выложившие видео пожара в интернет. «Верхний Тагил, улица Свободы. Загорелась фура, говорят подожгли местные», — передает слова очевидцев telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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