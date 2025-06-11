Фура загорелась на улице Свободы в Верхнем Тагиле
В Верхнем Тагиле (Свердловская область) на улице Свободы вспыхнул грузовик. Об этом сообщили очевидцы, выложившие видео пожара в интернет.
«Верхний Тагил, улица Свободы. Загорелась фура, говорят подожгли местные», — передает слова очевидцев telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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