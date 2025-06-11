В экскаваторе загорелся моторный отсек
В Урае (ХМАО) днем 11 июня на во время работы на строительной площадке произошел пожар в моторном отсеке экскаватора. Об произошедшем сообщили в городском подразделении МЧС.
«Сегодня в 14:59 в 71-ю пожарно-спасательную часть поступило сообщение о возгорании экскаватора. На момент прибытия огнеборцев происходило открытое горение моторного отсека и салона транспортного средства», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Спасатели справились с огнем за три минуты. Пострадавших в результате пожара нет. Причиной возгорания стала неисправность электрооборудования в машине.
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