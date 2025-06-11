11 июня 2025

В городе ХМАО на стройплощадке вспыхнул экскаватор. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В экскаваторе загорелся моторный отсек
В экскаваторе загорелся моторный отсек Фото:

В Урае (ХМАО) днем 11 июня на во время работы на строительной площадке произошел пожар в моторном отсеке экскаватора. Об произошедшем сообщили в городском подразделении МЧС.

«Сегодня в 14:59 в 71-ю пожарно-спасательную часть поступило сообщение о возгорании экскаватора. На момент прибытия огнеборцев происходило открытое горение моторного отсека и салона транспортного средства», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Спасатели справились с огнем за три минуты. Пострадавших в результате пожара нет. Причиной возгорания стала неисправность электрооборудования в машине.

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В Урае (ХМАО) днем 11 июня на во время работы на строительной площадке произошел пожар в моторном отсеке экскаватора. Об произошедшем сообщили в городском подразделении МЧС. «Сегодня в 14:59 в 71-ю пожарно-спасательную часть поступило сообщение о возгорании экскаватора. На момент прибытия огнеборцев происходило открытое горение моторного отсека и салона транспортного средства», — сообщается в telegram-канале ведомства. Спасатели справились с огнем за три минуты. Пострадавших в результате пожара нет. Причиной возгорания стала неисправность электрооборудования в машине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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