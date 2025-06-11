11 июня 2025

Губернатор Текслер экстренно обратился к жителям после гибели 11 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава региона призвал соблюдать безопасность на воде
Глава региона призвал соблюдать безопасность на воде Фото:

В Челябинской области с начала года зафиксирована печальная статистика — на водоемах погибли 11 человек, включая одного ребенка. Об этом в своем обращении заявил губернатор Алексей Текслер и призвал всех жителей соблюдать безопасность при купании в жару.

«Дети остаются наиболее уязвимой группой, а среди взрослых основной риск представляют купальщики в состоянии алкогольного опьянения. Друзья, берегите себя и своих близких! Не пренебрегайте правилами безопасности на воде», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор призвал выбирать для купания только оборудованные пляжи и следить за детьми. Он отметил, что власти региона принимают меры для обеспечения безопасности. В этом году будет открыто 12 новых оборудованных пляжей в 10 муниципалитетах, включая Карабаш, Кыштым, Снежинск и Троицк. В прошлом году в области работало 208 безопасных зон для купания.

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В Челябинской области с начала года зафиксирована печальная статистика — на водоемах погибли 11 человек, включая одного ребенка. Об этом в своем обращении заявил губернатор Алексей Текслер и призвал всех жителей соблюдать безопасность при купании в жару. «Дети остаются наиболее уязвимой группой, а среди взрослых основной риск представляют купальщики в состоянии алкогольного опьянения. Друзья, берегите себя и своих близких! Не пренебрегайте правилами безопасности на воде», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор призвал выбирать для купания только оборудованные пляжи и следить за детьми. Он отметил, что власти региона принимают меры для обеспечения безопасности. В этом году будет открыто 12 новых оборудованных пляжей в 10 муниципалитетах, включая Карабаш, Кыштым, Снежинск и Троицк. В прошлом году в области работало 208 безопасных зон для купания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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