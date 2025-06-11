Губернатор Текслер экстренно обратился к жителям после гибели 11 человек

В Челябинской области с начала года зафиксирована печальная статистика — на водоемах погибли 11 человек, включая одного ребенка. Об этом в своем обращении заявил губернатор Алексей Текслер и призвал всех жителей соблюдать безопасность при купании в жару.
«Дети остаются наиболее уязвимой группой, а среди взрослых основной риск представляют купальщики в состоянии алкогольного опьянения. Друзья, берегите себя и своих близких! Не пренебрегайте правилами безопасности на воде», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Губернатор призвал выбирать для купания только оборудованные пляжи и следить за детьми. Он отметил, что власти региона принимают меры для обеспечения безопасности. В этом году будет открыто 12 новых оборудованных пляжей в 10 муниципалитетах, включая Карабаш, Кыштым, Снежинск и Троицк. В прошлом году в области работало 208 безопасных зон для купания.
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