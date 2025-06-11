Власти Челябинска подписали соглашение о туризме с коллегами из других областей

Челябинская область подписала соглашение с Новосибирской и Волгоградской областями в сфере туризма. Об этом сообщает главное управление координации туризма и АНО «Центр проектного развития»
«Взаимодействие между Челябинской и Новосибирской областями — это новый шаг в налаживании прямого и более тесного сотрудничества между регионами, нацеленного на создание и продвижение новых туристических продуктов, в том числе и совместных», — прокомментировала гендиректор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инна Хваткова. Ее заявление приводит telegram-канал ведомства.
В торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие директор АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области» Андрей Фролов. Подписантом со второй стороны выступил директор ГКУ Новосибирской области «Центр регионального развития» Евгений Смирнов.
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