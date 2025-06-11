11 июня 2025

Власти Челябинска подписали соглашение о туризме с коллегами из других областей

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Челябинская область будет продвигать новые совместные туристические продукты
Челябинская область будет продвигать новые совместные туристические продукты Фото:

Челябинская область подписала соглашение с Новосибирской и Волгоградской областями в сфере туризма. Об этом сообщает главное управление координации туризма и АНО «Центр проектного развития»

«Взаимодействие между Челябинской и Новосибирской областями — это новый шаг в налаживании прямого и более тесного сотрудничества между регионами, нацеленного на создание и продвижение новых туристических продуктов, в том числе и совместных», — прокомментировала гендиректор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инна Хваткова. Ее заявление приводит telegram-канал ведомства. 

В торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие директор АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области» Андрей Фролов. Подписантом со второй стороны выступил директор ГКУ Новосибирской области «Центр регионального развития» Евгений Смирнов.

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Челябинская область подписала соглашение с Новосибирской и Волгоградской областями в сфере туризма. Об этом сообщает главное управление координации туризма и АНО «Центр проектного развития» «Взаимодействие между Челябинской и Новосибирской областями — это новый шаг в налаживании прямого и более тесного сотрудничества между регионами, нацеленного на создание и продвижение новых туристических продуктов, в том числе и совместных», — прокомментировала гендиректор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инна Хваткова. Ее заявление приводит telegram-канал ведомства.  В торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие директор АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области» Андрей Фролов. Подписантом со второй стороны выступил директор ГКУ Новосибирской области «Центр регионального развития» Евгений Смирнов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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