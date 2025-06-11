11 июня 2025

Кухарук поблагодарил земляков за сильную Югру и великую Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук поздравил югорчан с Днем России
Кухарук поздравил югорчан с Днем России Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил югорчан с Днем России. Он отметил, что именно благодаря любви жителей округа Югра остается сильной опорой России, а сама страна — великой.

«С Днем России!.. Дорогие жители округа, именно благодаря вам Югра была и остается опорой государства. Спасибо за то, что своей любовью к родной земле вы делаете Югру сильной, а Россию — великой!» — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Он также считает очень символичным, что именно в такой важный для России праздник Ханты-Мансийск, Сургут, а также Нижневартовский и Советский районы отмечают свои Дни рождения. Кухарук пожелал югорчанам, чтобы их сердца были наполнены гордостью и верой в светлое будущее своей страны.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил югорчан с Днем России. Он отметил, что именно благодаря любви жителей округа Югра остается сильной опорой России, а сама страна — великой. «С Днем России!.. Дорогие жители округа, именно благодаря вам Югра была и остается опорой государства. Спасибо за то, что своей любовью к родной земле вы делаете Югру сильной, а Россию — великой!» — написал Кухарук в своем telegram-канале. Он также считает очень символичным, что именно в такой важный для России праздник Ханты-Мансийск, Сургут, а также Нижневартовский и Советский районы отмечают свои Дни рождения. Кухарук пожелал югорчанам, чтобы их сердца были наполнены гордостью и верой в светлое будущее своей страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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