Кухарук поблагодарил земляков за сильную Югру и великую Россию

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил югорчан с Днем России. Он отметил, что именно благодаря любви жителей округа Югра остается сильной опорой России, а сама страна — великой.
«С Днем России!.. Дорогие жители округа, именно благодаря вам Югра была и остается опорой государства. Спасибо за то, что своей любовью к родной земле вы делаете Югру сильной, а Россию — великой!» — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Он также считает очень символичным, что именно в такой важный для России праздник Ханты-Мансийск, Сургут, а также Нижневартовский и Советский районы отмечают свои Дни рождения. Кухарук пожелал югорчанам, чтобы их сердца были наполнены гордостью и верой в светлое будущее своей страны.
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