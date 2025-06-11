11 июня 2025

В Свердловской области соберут данные всех арендаторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщается, что перепись арендаторов — плановая
Сообщается, что перепись арендаторов — плановая Фото:

В Свердловской области начался сбор данных об арендаторах помещений. Информация появилась в официальном telegram-канале «Антитеррор Урал». Там же уточняется, что работа является плановой и профилактической.

«Муниципалитеты уточняют список арендодателей (организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц). Собственники жилых помещений информируют свою управляющую компанию об арендаторах, владельцы коммерческой недвижимости уведомляют уполномоченные силовые структуры», — говорится в сообщении. 

Главы муниципалитетов и управляющих компаний уже проинформированы об этом. Такие меры созданы, чтобы предупредить возможные противоправные действия и обеспечить безопасность свердловчан.

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В Свердловской области начался сбор данных об арендаторах помещений. Информация появилась в официальном telegram-канале «Антитеррор Урал». Там же уточняется, что работа является плановой и профилактической. «Муниципалитеты уточняют список арендодателей (организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц). Собственники жилых помещений информируют свою управляющую компанию об арендаторах, владельцы коммерческой недвижимости уведомляют уполномоченные силовые структуры», — говорится в сообщении.  Главы муниципалитетов и управляющих компаний уже проинформированы об этом. Такие меры созданы, чтобы предупредить возможные противоправные действия и обеспечить безопасность свердловчан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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