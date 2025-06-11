В Свердловской области соберут данные всех арендаторов

В Свердловской области начался сбор данных об арендаторах помещений. Информация появилась в официальном telegram-канале «Антитеррор Урал». Там же уточняется, что работа является плановой и профилактической.
«Муниципалитеты уточняют список арендодателей (организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц). Собственники жилых помещений информируют свою управляющую компанию об арендаторах, владельцы коммерческой недвижимости уведомляют уполномоченные силовые структуры», — говорится в сообщении.
Главы муниципалитетов и управляющих компаний уже проинформированы об этом. Такие меры созданы, чтобы предупредить возможные противоправные действия и обеспечить безопасность свердловчан.
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