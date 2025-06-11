Вместе со всей страной, ХМАО празднует День России. На протяжении всего дня жители округа смогут посетить праздничные и спортивные мероприятия. Самые интересные события важнейшего для страны праздника — в онлайн-трансляции URA.RU
10:43 12.06.2025 Председатель думы ХМАО Борис Хохряков поздравил жителей региона с Днем России. «Только вместе мы сможем решить ключевые государственные задачи, реализовать планы, сделать наш общий дом — Россию территорией, где комфортно и безопасно жить, работать, растить детей. В развитии страны важен вклад каждого. От души желаю всем югорчанам новых успехов, оптимизма, крепкого здоровья и счастья. Пусть в ваших домах будет светло и уютно. Пусть процветает наша страна».
10:22 12.06.2025 Четыре муниципалитета ХМАО в День России также отмечают свои Дни рождения. Это Ханты-Мансийск и Сургут, а также Нижневартовский и Советский районы. В муниципалитетах уже начались праздничные гуляния.
10:15 12.06.2025 Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил жителей округа с Днем России. Он поблагодарил югорчан и подчеркнул, что именно благодаря им Югра остается сильной опорой России. «Спасибо за то, что своей любовью к родной земле вы делаете Югру сильной, а Россию — великой!»
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