11 июня 2025

Жители ХМАО с размахом празднуют день России. Онлайн-трансляция

Жители ХМАО празднуют День России 12 июня 2025
© Служба новостей «URA.RU»
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Певческий праздник «Хором славим Россию и город» в Историческом сквере. Екатеринбург, триколор, флаг россии, день россии, 12 июня
День России отмечают 12 июня Фото:

Вместе со всей страной, ХМАО празднует День России. На протяжении всего дня жители округа смогут посетить праздничные и спортивные мероприятия. Самые интересные события важнейшего для страны праздника — в онлайн-трансляции URA.RU

10:43 12.06.2025 Председатель думы ХМАО Борис Хохряков поздравил жителей региона с Днем России. «Только вместе мы сможем решить ключевые государственные задачи, реализовать планы, сделать наш общий дом — Россию территорией, где комфортно и безопасно жить, работать, растить детей. В развитии страны важен вклад каждого. От души желаю всем югорчанам новых успехов, оптимизма, крепкого здоровья и счастья. Пусть в ваших домах будет светло и уютно. Пусть процветает наша страна».

10:22 12.06.2025 Четыре муниципалитета ХМАО в День России также отмечают свои Дни рождения. Это Ханты-Мансийск и Сургут, а также Нижневартовский и Советский районы. В муниципалитетах уже начались праздничные гуляния.

10:15 12.06.2025 Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил жителей округа с Днем России. Он поблагодарил югорчан и подчеркнул, что именно благодаря им Югра остается сильной опорой России. «Спасибо за то, что своей любовью к родной земле вы делаете Югру сильной, а Россию — великой!»

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Вместе со всей страной, ХМАО празднует День России. На протяжении всего дня жители округа смогут посетить праздничные и спортивные мероприятия. Самые интересные события важнейшего для страны праздника — в онлайн-трансляции URA.RU 10:43 12.06.2025 Председатель думы ХМАО Борис Хохряков поздравил жителей региона с Днем России. «Только вместе мы сможем решить ключевые государственные задачи, реализовать планы, сделать наш общий дом — Россию территорией, где комфортно и безопасно жить, работать, растить детей. В развитии страны важен вклад каждого. От души желаю всем югорчанам новых успехов, оптимизма, крепкого здоровья и счастья. Пусть в ваших домах будет светло и уютно. Пусть процветает наша страна». 10:22 12.06.2025 Четыре муниципалитета ХМАО в День России также отмечают свои Дни рождения. Это Ханты-Мансийск и Сургут, а также Нижневартовский и Советский районы. В муниципалитетах уже начались праздничные гуляния. 10:15 12.06.2025 Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил жителей округа с Днем России. Он поблагодарил югорчан и подчеркнул, что именно благодаря им Югра остается сильной опорой России. «Спасибо за то, что своей любовью к родной земле вы делаете Югру сильной, а Россию — великой!»
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