Жители ХМАО с размахом празднуют день России. Онлайн-трансляция

Жители ХМАО празднуют День России 12 июня 2025

12 июня 2025 в 10:12 Размер текста - 17 +

День России отмечают 12 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU Вместе со всей страной, ХМАО празднует День России. На протяжении всего дня жители округа смогут посетить праздничные и спортивные мероприятия. Самые интересные события важнейшего для страны праздника — в онлайн-трансляции URA.RU 10:43 Председатель думы ХМАО Борис Хохряков поздравил жителей региона с Днем России. «Только вместе мы сможем решить ключевые государственные задачи, реализовать планы, сделать наш общий дом — Россию территорией, где комфортно и безопасно жить, работать, растить детей. В развитии страны важен вклад каждого. От души желаю всем югорчанам новых успехов, оптимизма, крепкого здоровья и счастья. Пусть в ваших домах будет светло и уютно. Пусть процветает наша страна». 10:22 Четыре муниципалитета ХМАО в День России также отмечают свои Дни рождения. Это Ханты-Мансийск и Сургут, а также Нижневартовский и Советский районы. В муниципалитетах уже начались праздничные гуляния. 10:15 Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил жителей округа с Днем России. Он поблагодарил югорчан и подчеркнул, что именно благодаря им Югра остается сильной опорой России. «Спасибо за то, что своей любовью к родной земле вы делаете Югру сильной, а Россию — великой!» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вместе со всей страной, ХМАО празднует День России. На протяжении всего дня жители округа смогут посетить праздничные и спортивные мероприятия. Самые интересные события важнейшего для страны праздника — в онлайн-трансляции URA.RU 10:43 12.06.2025 Председатель думы ХМАО Борис Хохряков поздравил жителей региона с Днем России. «Только вместе мы сможем решить ключевые государственные задачи, реализовать планы, сделать наш общий дом — Россию территорией, где комфортно и безопасно жить, работать, растить детей. В развитии страны важен вклад каждого. От души желаю всем югорчанам новых успехов, оптимизма, крепкого здоровья и счастья. Пусть в ваших домах будет светло и уютно. Пусть процветает наша страна». 10:22 12.06.2025 Четыре муниципалитета ХМАО в День России также отмечают свои Дни рождения. Это Ханты-Мансийск и Сургут, а также Нижневартовский и Советский районы. В муниципалитетах уже начались праздничные гуляния. 10:15 12.06.2025 Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил жителей округа с Днем России. Он поблагодарил югорчан и подчеркнул, что именно благодаря им Югра остается сильной опорой России. «Спасибо за то, что своей любовью к родной земле вы делаете Югру сильной, а Россию — великой!»