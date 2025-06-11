11 июня 2025

В челябинском городе почти две недели ищут загадочно пропавшую пенсионерку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина ушла с территории СНТ в неизвестном направлении
Женщина ушла с территории СНТ в неизвестном направлении Фото:

В Кыштыме Челябинской области с 31 мая ищут 84-летнюю женщину. Она ушла с территории местного садового некоммерческого товарищества (СНТ), сообщил поисковый отряд.

"Внимание! Помогите найти человека. Потурухина (Быкова) Зоя Петровна, 84 года (1941 г.р.). Ушла из СНТ "Кварц", Кыштымский городской округ, Челябинская область. С 31 мая 2025 года ее местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении поискового отряда "ЛизаАлерт".

Поиск добровольцы ведут совместно с полицией, поисково-спасательной службой и МЧС. Поддержку им оказывают «Легион-Спас», «РМК Поиск» и неравнодушные горожане. В отряде уточнили, что территория поиска большая.

Пропавшая худощавого телосложения, рост около 150 см, волосы темно-каштанового цвета, глаза серо-зеленые. Информация о том, во что была одета, отсутствует.

На поиски женщины вышли поисковые отряды и добровольцы
На поиски женщины вышли поисковые отряды и добровольцы
Фото:

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В Кыштыме Челябинской области с 31 мая ищут 84-летнюю женщину. Она ушла с территории местного садового некоммерческого товарищества (СНТ), сообщил поисковый отряд. "Внимание! Помогите найти человека. Потурухина (Быкова) Зоя Петровна, 84 года (1941 г.р.). Ушла из СНТ "Кварц" , Кыштымский  городской округ, Челябинская область. С 31 мая 2025 года ее местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении поискового отряда "ЛизаАлерт". Поиск добровольцы ведут совместно с полицией, поисково-спасательной службой и МЧС. Поддержку им оказывают «Легион-Спас», «РМК Поиск» и неравнодушные горожане. В отряде уточнили, что территория поиска большая. Пропавшая худощавого телосложения, рост около 150 см, волосы темно-каштанового цвета, глаза серо-зеленые. Информация о том, во что была одета, отсутствует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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