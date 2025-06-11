В Кыштыме Челябинской области с 31 мая ищут 84-летнюю женщину. Она ушла с территории местного садового некоммерческого товарищества (СНТ), сообщил поисковый отряд.
"Внимание! Помогите найти человека. Потурухина (Быкова) Зоя Петровна, 84 года (1941 г.р.). Ушла из СНТ "Кварц", Кыштымский городской округ, Челябинская область. С 31 мая 2025 года ее местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении поискового отряда "ЛизаАлерт".
Поиск добровольцы ведут совместно с полицией, поисково-спасательной службой и МЧС. Поддержку им оказывают «Легион-Спас», «РМК Поиск» и неравнодушные горожане. В отряде уточнили, что территория поиска большая.
Пропавшая худощавого телосложения, рост около 150 см, волосы темно-каштанового цвета, глаза серо-зеленые. Информация о том, во что была одета, отсутствует.
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