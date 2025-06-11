Мошенники подделали видеозвонки от главы Агаповского муниципального района Челябинской области Артема Яхимовича в популярном мессенджере. Для этого они использовали искусственный интеллект. Об этом руководитель рассказал в своем telegram-канале.
«Это искусственный интеллект! Это не мой номер, и это не я на видео. Пожалуйста, перепроверяйте информацию! Будьте осторожны!», — предупредил Яхимович.
По словам Яхимовича, его знакомым начали поступать видеозвонки от аккаунта с названием «Точка и точка», на которых якобы он сам ведет беседу. На самом деле, как утверждает спикер, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для создания фейковых видеозаписей. Яхимович призвал пользователей проявлять осторожность, не доверять подозрительным звонкам и обязательно проверять полученную информацию.
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