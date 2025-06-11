11 июня 2025

Мошенники голосом главы района Челябинской области обзвонили его контакты

Главу муниципалитета Челябинской области подставили с помощью ИИ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Злоумышленники представились главой одного из районов Челябинской области
Злоумышленники представились главой одного из районов Челябинской области Фото:

Мошенники подделали видеозвонки от главы Агаповского муниципального района Челябинской области Артема Яхимовича в популярном мессенджере. Для этого они использовали искусственный интеллект. Об этом руководитель рассказал в своем telegram-канале.

«Это искусственный интеллект! Это не мой номер, и это не я на видео. Пожалуйста, перепроверяйте информацию! Будьте осторожны!», — предупредил Яхимович.

По словам Яхимовича, его знакомым начали поступать видеозвонки от аккаунта с названием «Точка и точка», на которых якобы он сам ведет беседу. На самом деле, как утверждает спикер, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для создания фейковых видеозаписей. Яхимович призвал пользователей проявлять осторожность, не доверять подозрительным звонкам и обязательно проверять полученную информацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мошенники подделали видеозвонки от главы Агаповского муниципального района Челябинской области Артема Яхимовича в популярном мессенджере. Для этого они использовали искусственный интеллект. Об этом руководитель рассказал в своем telegram-канале. «Это искусственный интеллект! Это не мой номер, и это не я на видео. Пожалуйста, перепроверяйте информацию! Будьте осторожны!», — предупредил Яхимович. По словам Яхимовича, его знакомым начали поступать видеозвонки от аккаунта с названием «Точка и точка», на которых якобы он сам ведет беседу. На самом деле, как утверждает спикер, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для создания фейковых видеозаписей. Яхимович призвал пользователей проявлять осторожность, не доверять подозрительным звонкам и обязательно проверять полученную информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...