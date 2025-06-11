11 июня 2025

Гроза, ливень, град, штормовой ветер: в День России в ХМАО резко ухудшится погода

В ХМАО в День России испортится погода
© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на штормовой ветер и ливень, температура воздуха в ХМАО сотанется в пределах 22-31 градусов
Несмотря на штормовой ветер и ливень, температура воздуха в ХМАО сотанется в пределах 22-31 градусов Фото:

Жителей ХМАО предупредили о резком ухудшении погоды. Так, 12 и 13 июня в Югре ожидается сильный дождь, гроза, ливень, град и штормовой ветер, сообщил в региональном ГУ МЧС России.

«Сильный дождь, гроза, ливень, град, ветер порывами до 25 метров в секунду ожидаются в Югре 12-13 июня. Телефон экстренных служб 112», — предупредили в МЧС югорчан.

При этом, спада температуры воздуха не ожидается. Так, по прогнозу Gismeteo, в Ханты-Мансийске сегодня будет 23-30 градусов, в Сургуте — 22-31, а в Нижневартовске 22-29.

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Жителей ХМАО предупредили о резком ухудшении погоды. Так, 12 и 13 июня в Югре ожидается сильный дождь, гроза, ливень, град и штормовой ветер, сообщил в региональном ГУ МЧС России. «Сильный дождь, гроза, ливень, град, ветер порывами до 25 метров в секунду ожидаются в Югре 12-13 июня. Телефон экстренных служб 112», — предупредили в МЧС югорчан. При этом, спада температуры воздуха не ожидается. Так, по прогнозу Gismeteo, в Ханты-Мансийске сегодня будет 23-30 градусов, в Сургуте — 22-31, а в Нижневартовске 22-29.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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