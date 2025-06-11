Гроза, ливень, град, штормовой ветер: в День России в ХМАО резко ухудшится погода

Несмотря на штормовой ветер и ливень, температура воздуха в ХМАО сотанется в пределах 22-31 градусов
Жителей ХМАО предупредили о резком ухудшении погоды. Так, 12 и 13 июня в Югре ожидается сильный дождь, гроза, ливень, град и штормовой ветер, сообщил в региональном ГУ МЧС России.
«Сильный дождь, гроза, ливень, град, ветер порывами до 25 метров в секунду ожидаются в Югре 12-13 июня. Телефон экстренных служб 112», — предупредили в МЧС югорчан.
При этом, спада температуры воздуха не ожидается. Так, по прогнозу Gismeteo, в Ханты-Мансийске сегодня будет 23-30 градусов, в Сургуте — 22-31, а в Нижневартовске 22-29.
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