Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила рейтинг двадцати наиболее эффектных вратарских защит по итогам сезона 2024/25. В число лучших вошел экс-вратарь челябинского «Трактора» Зак Фукале.
«Третье место у Джереми Смита („Куньлунь“), второе — у Никиты Серебрякова („Авангард“), первое — у Зака Фукале („Трактор“), — говорится на сайте КХЛ. Четвертая позиция у Даниила Исаева из „Локомотива“, а пятую занял Кайл Кейзер из „Куньлунь“.
В межсезонье Фукале сменил клуб и продолжит карьеру в минском «Динамо». Зарплата голкипера в новой команде составит порядка 80 миллионов рублей в год.
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