11 июня 2025

Экс-вратарь челябинского «Трактора» Фукале признан автором лучшего сейва. Видео

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«Сейв» экс-вратаря «Трактора» Фукале оказался лучшим в хоккейном сезоне
«Сейв» экс-вратаря «Трактора» Фукале оказался лучшим в хоккейном сезоне Фото:

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила рейтинг двадцати наиболее эффектных вратарских защит по итогам сезона 2024/25. В число лучших вошел экс-вратарь челябинского «Трактора» Зак Фукале.

«Третье место у Джереми Смита („Куньлунь“), второе — у Никиты Серебрякова („Авангард“), первое — у Зака Фукале („Трактор“), — говорится на сайте КХЛ. Четвертая позиция у Даниила Исаева из „Локомотива“, а пятую занял Кайл Кейзер из „Куньлунь“.

В межсезонье Фукале сменил клуб и продолжит карьеру в минском «Динамо». Зарплата голкипера в новой команде составит порядка 80 миллионов рублей в год.

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила рейтинг двадцати наиболее эффектных вратарских защит по итогам сезона 2024/25. В число лучших вошел экс-вратарь челябинского «Трактора» Зак Фукале. «Третье место у Джереми Смита („Куньлунь“), второе — у Никиты Серебрякова („Авангард“), первое — у Зака Фукале („Трактор“), — говорится на сайте КХЛ. Четвертая позиция у Даниила Исаева из „Локомотива“, а пятую занял Кайл Кейзер из „Куньлунь“. В межсезонье Фукале сменил клуб и продолжит карьеру в минском «Динамо». Зарплата голкипера в новой команде составит порядка 80 миллионов рублей в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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