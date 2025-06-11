11 июня 2025

В ХМАО подростки избили двоих девочек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятеро девочек-подростков избили двоих сверстниц
Пятеро девочек-подростков избили двоих сверстниц Фото:

Родители из Нижневартовска (ХМАО) пожаловались, что пятеро девочек-подростков избили двоих своих сверстниц. По их словам, детей остановили на улице и дергали за волосы.

«Ищем родителей данных детей. Избили двух девочек, на видео все видно. Возле дома по улице Салманова, 3. Заявление в полицию написано. Родители свяжитесь», — написано в telegram-канале «Типичный Нижневартовск».

В ГУ МВД России по ХМАО корреспонденту URA.RU подтвердили факт обращения в полицию. Сейчас проводится проверка.

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Родители из Нижневартовска (ХМАО) пожаловались, что пятеро девочек-подростков избили двоих своих сверстниц. По их словам, детей остановили на улице и дергали за волосы. «Ищем родителей данных детей. Избили двух девочек, на видео все видно. Возле дома по улице Салманова, 3. Заявление в полицию написано. Родители свяжитесь», — написано в telegram-канале «Типичный Нижневартовск». В ГУ МВД России по ХМАО корреспонденту URA.RU подтвердили факт обращения в полицию. Сейчас проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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