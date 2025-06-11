Пятеро девочек-подростков избили двоих сверстниц
Родители из Нижневартовска (ХМАО) пожаловались, что пятеро девочек-подростков избили двоих своих сверстниц. По их словам, детей остановили на улице и дергали за волосы.
«Ищем родителей данных детей. Избили двух девочек, на видео все видно. Возле дома по улице Салманова, 3. Заявление в полицию написано. Родители свяжитесь», — написано в telegram-канале «Типичный Нижневартовск».
В ГУ МВД России по ХМАО корреспонденту URA.RU подтвердили факт обращения в полицию. Сейчас проводится проверка.
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